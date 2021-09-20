https://ria.ru/20210920/glava-1750870176.html
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области
Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,48% голосов после обработки 20,33% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:29
2021-09-20T00:29
2021-09-20T00:29
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политика
ульяновская область
цик рф
алексей русских
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,48% голосов после обработки 20,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информационном центре ЦИК, Геннадий Бударин ("Зеленые") набирает 5,45%, Светлана Горева ("Новые люди") - 4,72%, Сергей Маринин (ЛДПР) - 5,14%.Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.
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политика, ульяновская область, цик рф, алексей русских
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области
Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области с 82,48 процента