https://ria.ru/20210920/glava-1750870176.html

Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области

Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области - РИА Новости, 20.09.2021

Русских лидирует на выборах главы Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,48% голосов после обработки 20,33% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:29

2021-09-20T00:29

2021-09-20T00:29

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

цик рф

алексей русских

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (КПРФ) лидирует на выборах главы региона с 82,48% голосов после обработки 20,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информационном центре ЦИК, Геннадий Бударин ("Зеленые") набирает 5,45%, Светлана Горева ("Новые люди") - 4,72%, Сергей Маринин (ЛДПР) - 5,14%.Русских был назначен врио губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750870073.html

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политика, ульяновская область, цик рф, алексей русских