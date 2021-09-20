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Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79 процентами
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79 процентами - РИА Новости, 20.09.2021
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79 процентами
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает порядка 79% голосов после обработки 66% бюллетеней на выборах главы... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:41
2021-09-20T02:41
2021-09-20T02:41
политика
белгородская область
единая россия
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает порядка 79% голосов после обработки 66% бюллетеней на выборах главы региона, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов. Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и Кирилл Скачко от КПРФ. Врио губернатора Вячеслав Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России"."Обработано 66% протоколов. Гладков набирает примерно 79%, Скачко - 9,73%, Осетров - 3,82%, Абельмазов 2,89%, Дремов - 2,77%", - сказал собеседник агентства.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область, единая россия, вячеслав гладков
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79 процентами
Врио губернатора Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79 процентами