https://ria.ru/20210920/gaz-1751052116.html

Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена из-за работ

Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена из-за работ - РИА Новости, 20.09.2021

Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена из-за работ

Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет на время остановлена, с 22 по 29 сентября на нем пройдут плановые технические работы, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:23

2021-09-20T21:23

2021-09-20T23:18

экономика

газпром

сила сибири (газопровод)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/04/1591990351_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0b03a64e62acab4c1a3dad205f7662c2.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет на время остановлена, с 22 по 29 сентября на нем пройдут плановые технические работы, сообщается в Telegram-канале "Газпрома"."С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", - говорится в сообщении.Также отмечается, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году. По ранее достигнутой договоренности, говорится в сообщении, профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.

https://ria.ru/20191202/1561736951.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром, сила сибири (газопровод)