https://ria.ru/20210920/gaz-1751052116.html
Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена из-за работ
Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена из-за работ - РИА Новости, 20.09.2021
Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена из-за работ
Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет на время остановлена, с 22 по 29 сентября на нем пройдут плановые технические работы, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T21:23
2021-09-20T21:23
2021-09-20T23:18
экономика
газпром
сила сибири (газопровод)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет на время остановлена, с 22 по 29 сентября на нем пройдут плановые технические работы, сообщается в Telegram-канале "Газпрома"."С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. Транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена", - говорится в сообщении.Также отмечается, что "Газпром" и китайская CNPC согласовали сроки проведения работ в прошлом году. По ранее достигнутой договоренности, говорится в сообщении, профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
https://ria.ru/20191202/1561736951.html
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экономика, газпром, сила сибири (газопровод)
21:23 20.09.2021 (обновлено: 23:18 20.09.2021)
Транспортировка газа по "Силе Сибири" будет приостановлена из-за работ
"Газпром" приостановит работу газопровода "Сила Сибири" из-за планового обслуживания