https://ria.ru/20210920/gaz-1751043763.html
Цена газа в Европе выросла до 880 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе выросла до 880 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 20.09.2021
Цена газа в Европе выросла до 880 долларов за тысячу кубометров
Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги понедельника ростом на 11,7%, достигла 880 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:12
2021-09-20T20:12
2021-09-20T20:15
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги понедельника ростом на 11,7%, достигла 880 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов выросла почти на 12%, до 880,1 доллара за тысячу кубометров. При этом цены после аукционов на транзитные мощности на октябрь подскакивали до 900 долларов за тысячу кубов.Цена газа в моменте взлетела на новостях о том, что "Газпром" для транзита газа в октябре не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины и забронировал для транзита через Польшу треть предлагавшихся мощностей.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, а 17 сентября выросли на 4,6% - до 807,1 доллара за тысячу кубометров.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 807,1 доллара, а расчетная цена составила 794,3 доллара, при этом в течение дня котировки достигали 816 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20210920/strashno-1751042690.html
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в мире, европа, газпром, цены на нефть
20:12 20.09.2021 (обновлено: 20:15 20.09.2021)
Цена газа в Европе выросла до 880 долларов за тысячу кубометров
Цена газа в Европе в понедельник выросла до 880 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы
завершила торги понедельника ростом на 11,7%, достигла 880 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов выросла почти на 12%, до 880,1 доллара за тысячу кубометров. При этом цены после аукционов на транзитные мощности на октябрь подскакивали до 900 долларов за тысячу кубов.
Цена газа в моменте взлетела на новостях о том, что "Газпром
" для транзита газа в октябре не стал бронировать дополнительные мощности ГТС Украины
и забронировал для транзита через Польшу
треть предлагавшихся мощностей.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, а 17 сентября выросли на 4,6% - до 807,1 доллара за тысячу кубометров.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне 807,1 доллара, а расчетная цена составила 794,3 доллара, при этом в течение дня котировки достигали 816 долларов за тысячу кубометров.