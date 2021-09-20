https://ria.ru/20210920/gaz-1751039642.html

Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз

Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз - РИА Новости, 20.09.2021

Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз

Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:35

2021-09-20T19:35

2021-09-20T19:36

экономика

природный газ

украина

европа

евросоюз

газпром

северный поток — 2

оператор гтс украины

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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP."Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов. Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток — 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", - цитирует Макогона пресс-служба компании.По его словам, Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2". Он также подчеркнул, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.С мая по август "Газпром" выкупал весь предлагавшийся объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в 15 миллионов кубометров в сутки. При этом на сентябрь забронировал только 4% из предложенного объема - 650 тысяч кубов в сутки из 15 миллионов.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html

https://ria.ru/20210919/gaz-1750737709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, украина, европа, евросоюз, газпром, северный поток — 2, оператор гтс украины, россия