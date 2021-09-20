19:35 20.09.2021 (обновлено: 19:36 20.09.2021)
Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз
Макогон: украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз
© AP Photo / Pavlo PalamarchukРабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
16 сентября, 14:46Украинцев предупредили о тарифном геноциде
"Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов. Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток — 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", - цитирует Макогона пресс-служба компании.
По его словам, Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2". Он также подчеркнул, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.
19 сентября, 04:13В Раде рассказали, как "подставилась" Украина
С мая по август "Газпром" выкупал весь предлагавшийся объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в 15 миллионов кубометров в сутки. При этом на сентябрь забронировал только 4% из предложенного объема - 650 тысяч кубов в сутки из 15 миллионов.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.