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Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз
Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз - РИА Новости, 20.09.2021
Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз
Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T19:35
2021-09-20T19:36
экономика
природный газ
украина
европа
евросоюз
газпром
северный поток — 2
оператор гтс украины
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP."Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов. Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток — 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", - цитирует Макогона пресс-служба компании.По его словам, Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2". Он также подчеркнул, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.С мая по август "Газпром" выкупал весь предлагавшийся объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в 15 миллионов кубометров в сутки. При этом на сентябрь забронировал только 4% из предложенного объема - 650 тысяч кубов в сутки из 15 миллионов.Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.
https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html
https://ria.ru/20210919/gaz-1750737709.html
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экономика, природный газ, украина, европа, евросоюз, газпром, северный поток — 2, оператор гтс украины, россия
19:35 20.09.2021 (обновлено: 19:36 20.09.2021)
 
Украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз

Макогон: украинская ГТС готова предоставить допмощности для транзита газа в Евросоюз

© AP Photo / Pavlo PalamarchukРабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Украинская ГТС готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы покрыть потребность Европы, заявил в понедельник глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Газпром" не стал бронировать объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на октябрь, свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.
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"Мы инвестируем много средств в ремонт инфраструктуры, техническое обслуживание, обучение специалистов. Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной. И мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем "Северный поток — 2". То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине без российского газопровода", - цитирует Макогона пресс-служба компании.
По его словам, Украина может решить "газовый кризис" в Европе и транспортировать газа в два раза больше, чем газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2". Он также подчеркнул, что Украина никогда не подводила европейских партнеров, и поставки газа никогда не прерывались по вине Киева.
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С мая по август "Газпром" выкупал весь предлагавшийся объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в 15 миллионов кубометров в сутки. При этом на сентябрь забронировал только 4% из предложенного объема - 650 тысяч кубов в сутки из 15 миллионов.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров.
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ЭкономикаПриродный газУкраинаЕвропаЕвросоюзГазпромСеверный поток — 2Оператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
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