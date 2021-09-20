https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html

На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество

На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество - РИА Новости, 20.09.2021

На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций обвинила Москву в том, что она манипулируем... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T18:14

2021-09-20T18:14

2021-09-20T19:54

в мире

украина

киев

европа

верховная рада украины

нафтогаз украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151407/56/1514075673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f56433a8f3f9d170344936f4bca0c8d6.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций обвинила Москву в том, что она манипулируем газовым рынком. Выступление политика опубликовано на канале "Рада".По ее словам, Россия делает это, чтобы использовать искусственный рост цен на сырье "как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу".Кондратюк призвала правительство объяснить, какой будет стратегия недопущения роста тарифов на топливо, тепло, электроэнергию из-за резкого повышения мировых цен на энергоносители.Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что страна вынуждена покупать российский газ по рыночной цене, "достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров", потому что в Киеве отказались от долгосрочного контракта на покупку энергоносителя с Москвой. По его словам, причина сложившейся ситуации кроется в низкой компетентности руководства "Нафтогаза" и правительства.С 1 января на Украине подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.Ранее Киев ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых регионах в среднем на 30 процентов.На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.

https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html

украина

киев

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, европа, верховная рада украины, нафтогаз украины, россия