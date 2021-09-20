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На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество
На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество - РИА Новости, 20.09.2021
На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций обвинила Москву в том, что она манипулируем... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:14
2021-09-20T19:54
в мире
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киев
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верховная рада украины
нафтогаз украины
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций обвинила Москву в том, что она манипулируем газовым рынком. Выступление политика опубликовано на канале "Рада".По ее словам, Россия делает это, чтобы использовать искусственный рост цен на сырье "как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу".Кондратюк призвала правительство объяснить, какой будет стратегия недопущения роста тарифов на топливо, тепло, электроэнергию из-за резкого повышения мировых цен на энергоносители.Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что страна вынуждена покупать российский газ по рыночной цене, "достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров", потому что в Киеве отказались от долгосрочного контракта на покупку энергоносителя с Москвой. По его словам, причина сложившейся ситуации кроется в низкой компетентности руководства "Нафтогаза" и правительства.С 1 января на Украине подорожал газ. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые сто киловатт электроэнергии. В связи с этим в регионах страны проходят протестные акции с требованием снизить тарифы.Ранее Киев ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых регионах в среднем на 30 процентов.На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.
https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html
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в мире, украина, киев, европа, верховная рада украины, нафтогаз украины, россия
18:14 20.09.2021 (обновлено: 19:54 20.09.2021)
 
На Украине обвинили Россию в росте тарифов на газ и электричество

Вице-спикер Рады Кондратюк: Россия ответственна за рост цен на газ на Украине и в Европе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций обвинила Москву в том, что она манипулируем газовым рынком. Выступление политика опубликовано на канале "Рада".
По ее словам, Россия делает это, чтобы использовать искусственный рост цен на сырье "как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу".
Кондратюк призвала правительство объяснить, какой будет стратегия недопущения роста тарифов на топливо, тепло, электроэнергию из-за резкого повышения мировых цен на энергоносители.
Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что страна вынуждена покупать российский газ по рыночной цене, "достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров", потому что в Киеве отказались от долгосрочного контракта на покупку энергоносителя с Москвой. По его словам, причина сложившейся ситуации кроется в низкой компетентности руководства "Нафтогаза" и правительства.
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Ранее Киев ввел госрегулирование цены на газ, зафиксировав ее на уровне 6,99 гривны за кубометр (26 центов) на время карантина, что позволит снизить стоимость для потребителей в некоторых регионах в среднем на 30 процентов.
На прошлой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. По мнению аналитиков, рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой заполненности европейских хранилищ.
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