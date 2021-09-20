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"Газпром" установил рекорд по поставкам газа в Турцию
"Газпром" установил рекорд по поставкам газа в Турцию - РИА Новости, 20.09.2021
"Газпром" установил рекорд по поставкам газа в Турцию
"Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, это рекордные показатели для данного периода, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:23
2021-09-20T17:23
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в мире
природный газ
турция
газпром
алексей миллер
черное море
голубой поток
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, это рекордные показатели для данного периода, сообщается в Telegram-канале компании."С 1 января по 19 сентября 2021 года "Газпром" поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубических метров газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 миллиарда кубических метров) больше, чем в 2020 году (8 миллиардов кубических метров)", - говорится в сообщении "Газпрома".Также компания сообщила о том, что ее глава Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа.Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые транспортируют российский газ через Черное море потребителям, также говорится в сообщении компании.
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экономика, в мире, природный газ, турция, газпром, алексей миллер, черное море, голубой поток, турецкий поток, россия
17:23 20.09.2021
 
"Газпром" установил рекорд по поставкам газа в Турцию

"Газпром" с 1 января по 19 сентября поставил в Турцию рекордные 20,3 миллиарда кубов газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, это рекордные показатели для данного периода, сообщается в Telegram-канале компании.
"С 1 января по 19 сентября 2021 года "Газпром" поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубических метров газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 миллиарда кубических метров) больше, чем в 2020 году (8 миллиардов кубических метров)", - говорится в сообщении "Газпрома".
Также компания сообщила о том, что ее глава Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа.
Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые транспортируют российский газ через Черное море потребителям, также говорится в сообщении компании.
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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ЭкономикаВ миреПриродный газТурцияГазпромАлексей МиллерЧерное мореГолубой потокТурецкий потокРоссия
 
 
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