https://ria.ru/20210920/gaz-1751013978.html

"Газпром" установил рекорд по поставкам газа в Турцию

"Газпром" установил рекорд по поставкам газа в Турцию - РИА Новости, 20.09.2021

"Газпром" установил рекорд по поставкам газа в Турцию

"Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, это рекордные показатели для данного периода, сообщается в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:23

2021-09-20T17:23

2021-09-20T17:23

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алексей миллер

черное море

голубой поток

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубометров газа, это рекордные показатели для данного периода, сообщается в Telegram-канале компании."С 1 января по 19 сентября 2021 года "Газпром" поставил в Турцию 20,3 миллиарда кубических метров газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 миллиарда кубических метров) больше, чем в 2020 году (8 миллиардов кубических метров)", - говорится в сообщении "Газпрома".Также компания сообщила о том, что ее глава Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез обсудили двустороннее сотрудничество в газовой сфере. В частности, речь шла о поставках газа.Стороны высоко оценили работу газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток", которые транспортируют российский газ через Черное море потребителям, также говорится в сообщении компании.

https://ria.ru/20210917/gazprom-1750609187.html

турция

черное море

россия

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экономика, в мире, природный газ, турция, газпром, алексей миллер, черное море, голубой поток, турецкий поток, россия