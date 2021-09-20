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Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа
Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа - РИА Новости, 20.09.2021
Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать альтернативную энергетику. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:08
2021-09-20T17:08
2021-09-20T23:54
россия
экономика
нефть
природный газ
топливо
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать альтернативную энергетику.Глава правительства отметил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике "и это уже новая реальность".Он добавил, что министры готовят план адаптации страны к этим изменениям на период до 2030 года. Его планируют разработать и утвердить до 15 декабря. Для этого создадут специальные рабочие группы."Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", — отметил премьер.Сам Белоусов сравнил энергопереход с промышленной революцией."Это не просто борьба с изменением климата — прежде всего это организация перехода ведущих экономик мира на новый технологический уклад, основанный на минимизации использования ископаемых источников энергии", — заявил первый вице-премьер.По его словам, через десять-пятнадцать лет это приведет к коренным переменам в мировой экономике.
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россия, экономика, нефть, природный газ, топливо, михаил мишустин
17:08 20.09.2021 (обновлено: 23:54 20.09.2021)
Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа
Мишустин: нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа и угля
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
заявил о необходимости развивать альтернативную энергетику.
"Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность, <...> строить соответствующую инфраструктуру", — сказал он на совещании.
Глава правительства отметил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике "и это уже новая реальность".
Он добавил, что министры готовят план адаптации страны к этим изменениям на период до 2030 года. Его планируют разработать и утвердить до 15 декабря. Для этого создадут специальные рабочие группы.
"Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", — отметил премьер.
Сам Белоусов сравнил энергопереход с промышленной революцией.
"Это не просто борьба с изменением климата — прежде всего это организация перехода ведущих экономик мира на новый технологический уклад, основанный на минимизации использования ископаемых источников энергии", — заявил первый вице-премьер.
По его словам, через десять-пятнадцать лет это приведет к коренным переменам в мировой экономике.