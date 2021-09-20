https://ria.ru/20210920/gaz-1751010804.html

Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа

Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа - РИА Новости, 20.09.2021

Мишустин призвал готовиться к сокращению использования нефти и газа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать альтернативную энергетику. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:08

2021-09-20T17:08

2021-09-20T23:54

россия

экономика

нефть

природный газ

топливо

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать альтернативную энергетику.Глава правительства отметил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике "и это уже новая реальность".Он добавил, что министры готовят план адаптации страны к этим изменениям на период до 2030 года. Его планируют разработать и утвердить до 15 декабря. Для этого создадут специальные рабочие группы."Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", — отметил премьер.Сам Белоусов сравнил энергопереход с промышленной революцией."Это не просто борьба с изменением климата — прежде всего это организация перехода ведущих экономик мира на новый технологический уклад, основанный на минимизации использования ископаемых источников энергии", — заявил первый вице-премьер.По его словам, через десять-пятнадцать лет это приведет к коренным переменам в мировой экономике.

https://ria.ru/20210901/benzin-1748188011.html

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россия, экономика, нефть, природный газ, топливо, михаил мишустин