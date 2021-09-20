https://ria.ru/20210920/feyk-1750870295.html

В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах

В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах - РИА Новости, 20.09.2021

В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО, в РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:31

2021-09-20T00:31

2021-09-20T05:24

выборы в государственную думу

политика

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василий пискарев

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО, в частности движение "Голос"* (признано в России организацией-иноагентом), массово распространяли фейки о выборах в России в дни голосования.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.*СМИ, выполняющее функцию иноагента

https://radiosputnik.ria.ru/20210920/pamfilova-1750877670.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия