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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/feyk-1750870295.html
В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах
В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах - РИА Новости, 20.09.2021
В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО, в РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:31
2021-09-20T05:24
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО, в частности движение "Голос"* (признано в России организацией-иноагентом), массово распространяли фейки о выборах в России в дни голосования.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.*СМИ, выполняющее функцию иноагента
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия
00:31 20.09.2021 (обновлено: 05:24 20.09.2021)
 
В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах

Депутат Госдумы Пискарев рассказал о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВасилий Пискарев
Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО, в частности движение "Голос"* (признано в России организацией-иноагентом), массово распространяли фейки о выборах в России в дни голосования.
"В первую очередь это относится к информации движения "Голос", признанного иноагентом. Есть информация о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке, направленной на дискредитацию выборов. Зафиксированы также факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах", - написал Пискарев в своем Telegram-канале.
Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
*СМИ, выполняющее функцию иноагента
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