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В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах
В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах - РИА Новости, 20.09.2021
В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО, в РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:31
2021-09-20T00:31
2021-09-20T05:24
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО, в частности движение "Голос"* (признано в России организацией-иноагентом), массово распространяли фейки о выборах в России в дни голосования.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.*СМИ, выполняющее функцию иноагента
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия
00:31 20.09.2021 (обновлено: 05:24 20.09.2021)
В Госдуме рассказали о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах
Депутат Госдумы Пискарев рассказал о зарубежных НПО, распространявших фейки о выборах