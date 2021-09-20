https://ria.ru/20210920/facepay-1750917237.html

Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро

Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро - РИА Новости, 20.09.2021

Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро

Систему Face Pay подключили к тестированию на всех линиях метро Москвы, прорабатывается возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте и система... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:26

2021-09-20T10:26

2021-09-20T10:26

общество

московский метрополитен

москва

максим ликсутов

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Систему Face Pay подключили к тестированию на всех линиях метро Москвы, прорабатывается возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте и система скидок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Теперь Face Pay есть во всем метро — мы подключили к тестированию последние 5 линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста — это время настало", - говорится в сообщении. Заявку на участие в тестировании можно подать через сайт Московского метрополитена.В дептрансе напомнили, что на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция "Время ранних" действует и для тестировщиков Face Pay (проезд 23 рубля вместо 46), и в любой момент можно отказаться от участия в тестировании. Проходить участникам теста нужно через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер.По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, "14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay"."Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay",- сообщил Ликсутов.

https://ria.ru/20210901/facepay-1748181468.html

https://ria.ru/20210731/metropoliten-1743743179.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов