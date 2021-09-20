Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро
Система Face Pay начала работу в тестовом режиме на всех линиях московского метро
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Систему Face Pay подключили к тестированию на всех линиях метро Москвы, прорабатывается возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте и система скидок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Теперь Face Pay есть во всем метро — мы подключили к тестированию последние 5 линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста — это время настало", - говорится в сообщении. Заявку на участие в тестировании можно подать через сайт Московского метрополитена.
В дептрансе напомнили, что на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция "Время ранних" действует и для тестировщиков Face Pay (проезд 23 рубля вместо 46), и в любой момент можно отказаться от участия в тестировании. Проходить участникам теста нужно через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер.
По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, "14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay".
"Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay",- сообщил Ликсутов.