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https://ria.ru/20210920/facepay-1750917237.html
Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро
Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро - РИА Новости, 20.09.2021
Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро
Систему Face Pay подключили к тестированию на всех линиях метро Москвы, прорабатывается возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте и система... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:26
2021-09-20T10:26
общество
московский метрополитен
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Систему Face Pay подключили к тестированию на всех линиях метро Москвы, прорабатывается возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте и система скидок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Теперь Face Pay есть во всем метро — мы подключили к тестированию последние 5 линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста — это время настало", - говорится в сообщении. Заявку на участие в тестировании можно подать через сайт Московского метрополитена.В дептрансе напомнили, что на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях акция "Время ранних" действует и для тестировщиков Face Pay (проезд 23 рубля вместо 46), и в любой момент можно отказаться от участия в тестировании. Проходить участникам теста нужно через турникеты, где на полу есть круглый черный стикер.По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, "14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay"."Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay",- сообщил Ликсутов.
https://ria.ru/20210901/facepay-1748181468.html
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общество, московский метрополитен, москва, максим ликсутов
10:26 20.09.2021
 
Систему Face Pay подключили на всех линиях московского метро

Система Face Pay начала работу в тестовом режиме на всех линиях московского метро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена
Турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу, которую тестируют на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Систему Face Pay подключили к тестированию на всех линиях метро Москвы, прорабатывается возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте и система скидок, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Теперь Face Pay есть во всем метро — мы подключили к тестированию последние 5 линий. Если вы ждали, когда ваша линия появится в списках для теста — это время настало", - говорится в сообщении. Заявку на участие в тестировании можно подать через сайт Московского метрополитена.
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По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, "14 линий и 241 станция метро подключены к сервису Face Pay".
"Москва стала первым городом в мире, где услуга распознавания лиц для оплаты проезда используется в таком масштабе. Сегодня начался финальный этап тестирования, по результатам которого мы будем готовы запустить инновационный сервис для всех пассажиров метро. Сейчас мы также прорабатываем возможность запуска сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. По поручению мэра Москвы мы также скоро представим скидочную систему для пользователей Face Pay",- сообщил Ликсутов.
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ОбществоМосковский метрополитенМоскваМаксим Ликсутов
 
 
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