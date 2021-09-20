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Украине предрекли новый Евромайдан
Украине предрекли новый Евромайдан - РИА Новости, 20.09.2021
Украине предрекли новый Евромайдан
Рост антиправительственных настроений на Украине при падении рейтинга Владимира Зеленского может спровоцировать новые протесты в начале следующего года. Об этом РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:04
2021-09-20T16:01
в мире
украина
виктор янукович
владимир зеленский
евромайдан
руслан бортник
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Рост антиправительственных настроений на Украине при падении рейтинга Владимира Зеленского может спровоцировать новые протесты в начале следующего года. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.По его мнению, если на митинги соберется как минимум пятьдесят тысяч человек, то оборонять офис президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения.Эксперт отметил, что нынешние 30 процентов сторонников политики Зеленского просто неспособны защитить своего лидера, поэтому ему вряд стоит надеяться на "зеленый антимайдан".Он добавил, что противники главы государства, наоборот, готовы участвовать в протестах.Специалист убежден, что в ближайшее время не стоит ожидать волнений, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом для их взрывоопасного развития.Он заключил, что распространение митингов наиболее вероятно в феврале-марте следующего года, когда украинцы столкнутся с увеличением платежей за ЖКУ, в стране опустеют газохранилища, а в Донбассе начнется новый виток кризиса.
https://ria.ru/20200927/ukraina-1577811752.html
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в мире, украина, виктор янукович, владимир зеленский, евромайдан, руслан бортник
12:04 20.09.2021 (обновлено: 16:01 20.09.2021)
 
Украине предрекли новый Евромайдан

Глава УИП Бортник предрек новый Евромайдан на Украине в начале 2022 года

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Архив.
Участники акций в поддержку евроинтеграции Украины на улице Грушевского в Киеве. Архив. - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Рост антиправительственных настроений на Украине при падении рейтинга Владимира Зеленского может спровоцировать новые протесты в начале следующего года. Об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По его мнению, если на митинги соберется как минимум пятьдесят тысяч человек, то оборонять офис президента будет некому из-за низкого уровня лояльности населения.
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Эксперт отметил, что нынешние 30 процентов сторонников политики Зеленского просто неспособны защитить своего лидера, поэтому ему вряд стоит надеяться на "зеленый антимайдан".

"У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его и будет сталкиваться с праворадикальными группами", — пояснил Бортник.

Он добавил, что противники главы государства, наоборот, готовы участвовать в протестах.
Специалист убежден, что в ближайшее время не стоит ожидать волнений, но любая ошибка властей может послужить пусковым механизмом для их взрывоопасного развития.
Он заключил, что распространение митингов наиболее вероятно в феврале-марте следующего года, когда украинцы столкнутся с увеличением платежей за ЖКУ, в стране опустеют газохранилища, а в Донбассе начнется новый виток кризиса.
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В миреУкраинаВиктор ЯнуковичВладимир ЗеленскийЕвромайданРуслан Бортник
 
 
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