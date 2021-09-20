Королева и футбольный тренер: кто получил главные статуэтки "Эмми"

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Исполнитель главной роли, тренера Теда, Джейсон Судейкис, стал лучшим актером в комедийном сериале.

"Я бы сказал, что это шоу о семье, наставниках и учителях, — отметил он, получая награду. — Это сериал о товарищах по команде, и меня бы здесь сейчас не было, если бы не они".

Казалось, коллега Судейкиса Брендан Хант (сыграл тренера Беарда) радовался за актера больше, чем он сам.