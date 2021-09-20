Королева и футбольный тренер: кто получил главные статуэтки "Эмми"
Один из главных блокбастеров Netflix, проект "Корона" про жизнь британской королевской семьи традиционно забирает статуэтки "Эмми" в актерских номинациях.
Исполнительница главной роли Оливия Коулман стала лучшей актрисой в драматическом сериале.
Ее коллега Джош О’Коннор (сыграл принца Чарльза) — лучшим актером, Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер) и Тобайас Мензис (принц Филипп) — актрисой и актером второго плана.
Один из главных блокбастеров Netflix, проект "Корона" про жизнь британской королевской семьи традиционно забирает статуэтки "Эмми" в актерских номинациях.
Исполнительница главной роли Оливия Коулман стала лучшей актрисой в драматическом сериале.
Ее коллега Джош О’Коннор (сыграл принца Чарльза) — лучшим актером, Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер) и Тобайас Мензис (принц Филипп) — актрисой и актером второго плана.
Другой стриминговой платформой, которая получила престижные награды, стала Apple TV+.
Проект "Тед Лассо" про тренера американского футбола, который приезжает в Британию работать с местной командой, признали лучшим комедийным сериалом.
Шоу уже во время оглашения номинантов установило рекорд: оно было представлено в 20 категориях и стало самой номинированной комедией начинающих авторов за всю историю премии.
Другой стриминговой платформой, которая получила престижные награды, стала Apple TV+.
Проект "Тед Лассо" про тренера американского футбола, который приезжает в Британию работать с местной командой, признали лучшим комедийным сериалом.
Шоу уже во время оглашения номинантов установило рекорд: оно было представлено в 20 категориях и стало самой номинированной комедией начинающих авторов за всю историю премии.
Исполнитель главной роли, тренера Теда, Джейсон Судейкис, стал лучшим актером в комедийном сериале.
"Я бы сказал, что это шоу о семье, наставниках и учителях, — отметил он, получая награду. — Это сериал о товарищах по команде, и меня бы здесь сейчас не было, если бы не они".
Казалось, коллега Судейкиса Брендан Хант (сыграл тренера Беарда) радовался за актера больше, чем он сам.
Исполнитель главной роли, тренера Теда, Джейсон Судейкис, стал лучшим актером в комедийном сериале.
"Я бы сказал, что это шоу о семье, наставниках и учителях, — отметил он, получая награду. — Это сериал о товарищах по команде, и меня бы здесь сейчас не было, если бы не они".
Казалось, коллега Судейкиса Брендан Хант (сыграл тренера Беарда) радовался за актера больше, чем он сам.
Лучшей актрисой второго плана назвали Ханну Уэддингем, которая исполнила роль Ребекки, владелицы футбольного клуба, в сериале "Тед Лассо".
Благодарственная речь актрисы стала, наверное, самой впечатляющей на церемонии.
В отличие от своей сдержанной героини, Ханна не скрывала эмоций, смеялась, благодарила коллегу Джуно Темпл, семью и друзей и сказала, что Судейкис "изменил ее жизнь этой ролью".
Лучшей актрисой второго плана назвали Ханну Уэддингем, которая исполнила роль Ребекки, владелицы футбольного клуба, в сериале "Тед Лассо".
Благодарственная речь актрисы стала, наверное, самой впечатляющей на церемонии.
В отличие от своей сдержанной героини, Ханна не скрывала эмоций, смеялась, благодарила коллегу Джуно Темпл, семью и друзей и сказала, что Судейкис "изменил ее жизнь этой ролью".
А Кейт Уинслет забрала статуэтку за главную женскую роль в мини-сериале" за работу в сериале "Мейр из Исттауна".
В этом криминальном детективе британка сыграла женщину-полицейского, которая пытается разобраться со своим прошлым и в то же время успеть раскрыть таинственные преступления.
Ее коллеги по проекту Эван Питерс и Джулиан Николсон тоже получили награды, за лучшие роли второго плана.
А Кейт Уинслет забрала статуэтку за главную женскую роль в мини-сериале" за работу в сериале "Мейр из Исттауна".
В этом криминальном детективе британка сыграла женщину-полицейского, которая пытается разобраться со своим прошлым и в то же время успеть раскрыть таинственные преступления.
Ее коллеги по проекту Эван Питерс и Джулиан Николсон тоже получили награды, за лучшие роли второго плана.
Аналогичную, только мужскую, награду получил Эван Макгрегор за роль в мини-сериале "Холстон".
Он сыграл модельера Роя Холстона, одного из главных авторов фешен-индустрии в Америке 1970-х.
Стильный и провокационный проект определенно заслуживает внимания.
Аналогичную, только мужскую, награду получил Эван Макгрегор за роль в мини-сериале "Холстон".
Он сыграл модельера Роя Холстона, одного из главных авторов фешен-индустрии в Америке 1970-х.
Стильный и провокационный проект определенно заслуживает внимания.
Актер и певец Билли Портер, как всегда, удивлял публику.
Шокировать ему аудиторию не удалось, но выход получился эффектным. Черные брюки, водолазка, дополненная воланами, имитирующими крылья такого же цвета.
Артист, сыгравший Фею в фильме "Золушка", похоже, не вышел из образа.
Актер и певец Билли Портер, как всегда, удивлял публику.
Шокировать ему аудиторию не удалось, но выход получился эффектным. Черные брюки, водолазка, дополненная воланами, имитирующими крылья такого же цвета.
Артист, сыгравший Фею в фильме "Золушка", похоже, не вышел из образа.
Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" (он стал лучшим мини-сериалом и отмечен за режиссуру), наоборот, сделала ставку на светлые оттенки.
Актриса выбрала лаконичное атласное платье лимонно-золотого цвета, дополнила его яркой желтой накидкой со шлейфом, волосы забрала наверх и надела массивные серьги.
Вместе с коллегами по сериалу на дорожке они смотрелись эффектно.
Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" (он стал лучшим мини-сериалом и отмечен за режиссуру), наоборот, сделала ставку на светлые оттенки.
Актриса выбрала лаконичное атласное платье лимонно-золотого цвета, дополнила его яркой желтой накидкой со шлейфом, волосы забрала наверх и надела массивные серьги.
Вместе с коллегами по сериалу на дорожке они смотрелись эффектно.
Не отставал РуПол Чарльз с друзьями.
Он позировал перед фотографами с наградой за выдающуюся конкурсную программу для "Дрэг-рейса РуПола". Артист был одет сдержанно, а коллеги оттеняли его — они выбрали готический, романтический и авангардный образы.
Не отставал РуПол Чарльз с друзьями.
Он позировал перед фотографами с наградой за выдающуюся конкурсную программу для "Дрэг-рейса РуПола". Артист был одет сдержанно, а коллеги оттеняли его — они выбрали готический, романтический и авангардный образы.
Американская артистка Дебби Аллен, получившая награду за достижения в карьере, блистала на ковровой дорожке.
Актриса переливалась красными пайетками, а еще у нее была меховая накидка. Пришла во всем лучшем или в Лос-Анджелесе вечером так прохладно?
Американская артистка Дебби Аллен, получившая награду за достижения в карьере, блистала на ковровой дорожке.
Актриса переливалась красными пайетками, а еще у нее была меховая накидка. Пришла во всем лучшем или в Лос-Анджелесе вечером так прохладно?