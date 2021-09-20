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Культура
https://ria.ru/20210920/emmi-1750956438.html
Королева и футбольный тренер: кто получил главные статуэтки "Эмми"
Королева и футбольный тренер: кто получил главные статуэтки "Эмми" - РИА Новости, 20.09.2021
Королева и футбольный тренер: кто получил главные статуэтки "Эмми"
Теперь мы знаем, какие сериалы точно стоит смотреть: лучшие проекты получили 73-ю "Эмми", ТВ-эквивалент "Оскара". Триумфаторами довольно предсказуемо стали... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:51
2021-09-20T17:01
фото
культура
эмми
кейт уинслет
эван макгрегор
знаменитости
кино и сериалы
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Теперь мы знаем, какие сериалы точно стоит смотреть: лучшие проекты получили 73-ю "Эмми", ТВ-эквивалент "Оскара". Триумфаторами довольно предсказуемо стали четвертый сезон "Короны" и "Тед Лассо". О том, как прошла церемония, кто пришел в самом экстравагантном наряде, а кто радовался больше всех, — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, эмми, кейт уинслет, эван макгрегор, знаменитости, кино и сериалы
13:51 20.09.2021 (обновлено: 17:01 20.09.2021)
 

Королева и футбольный тренер: кто получил главные статуэтки "Эмми"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Теперь мы знаем, какие сериалы точно стоит смотреть: лучшие проекты получили 73-ю "Эмми", ТВ-эквивалент "Оскара". Триумфаторами довольно предсказуемо стали четвертый сезон "Короны" и "Тед Лассо". О том, как прошла церемония, кто пришел в самом экстравагантном наряде, а кто радовался больше всех, — в фотоленте РИА Новости.
© REUTERS / Peter Nicholls

Один из главных блокбастеров Netflix, проект "Корона" про жизнь британской королевской семьи традиционно забирает статуэтки "Эмми" в актерских номинациях.

Исполнительница главной роли Оливия Коулман стала лучшей актрисой в драматическом сериале.

Ее коллега Джош О’Коннор (сыграл принца Чарльза) — лучшим актером, Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер) и Тобайас Мензис (принц Филипп) — актрисой и актером второго плана.

Оливия Колман позирует со своей наградой Эмми за выдающуюся главную женскую роль в драматическом сериале Корона
1 из 10

Один из главных блокбастеров Netflix, проект "Корона" про жизнь британской королевской семьи традиционно забирает статуэтки "Эмми" в актерских номинациях.

Исполнительница главной роли Оливия Коулман стала лучшей актрисой в драматическом сериале.

Ее коллега Джош О’Коннор (сыграл принца Чарльза) — лучшим актером, Джиллиан Андерсон (Маргарет Тэтчер) и Тобайас Мензис (принц Филипп) — актрисой и актером второго плана.

© REUTERS / Peter Nicholls
© AP Photo / Chris Pizzello

Другой стриминговой платформой, которая получила престижные награды, стала Apple TV+.

Проект "Тед Лассо" про тренера американского футбола, который приезжает в Британию работать с местной командой, признали лучшим комедийным сериалом.

Шоу уже во время оглашения номинантов установило рекорд: оно было представлено в 20 категориях и стало самой номинированной комедией начинающих авторов за всю историю премии.

Джейсон Судейкис, Ханна Ваддингем, другие актеры и съемочная группа Теда Лассо позируют со своими наградами на церемонии вручения награды Эмми
2 из 10

Другой стриминговой платформой, которая получила престижные награды, стала Apple TV+.

Проект "Тед Лассо" про тренера американского футбола, который приезжает в Британию работать с местной командой, признали лучшим комедийным сериалом.

Шоу уже во время оглашения номинантов установило рекорд: оно было представлено в 20 категориях и стало самой номинированной комедией начинающих авторов за всю историю премии.

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Chris Pizzello

Исполнитель главной роли, тренера Теда, Джейсон Судейкис, стал лучшим актером в комедийном сериале.

"Я бы сказал, что это шоу о семье, наставниках и учителях, — отметил он, получая награду. — Это сериал о товарищах по команде, и меня бы здесь сейчас не было, если бы не они".

Казалось, коллега Судейкиса Брендан Хант (сыграл тренера Беарда) радовался за актера больше, чем он сам.

Брендан Хант (слева) и Джейсон Судейкис позируют со своими наградами на церемонии вручения награды Эмми
3 из 10

Исполнитель главной роли, тренера Теда, Джейсон Судейкис, стал лучшим актером в комедийном сериале.

"Я бы сказал, что это шоу о семье, наставниках и учителях, — отметил он, получая награду. — Это сериал о товарищах по команде, и меня бы здесь сейчас не было, если бы не они".

Казалось, коллега Судейкиса Брендан Хант (сыграл тренера Беарда) радовался за актера больше, чем он сам.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Mario Anzuoni

Лучшей актрисой второго плана назвали Ханну Уэддингем, которая исполнила роль Ребекки, владелицы футбольного клуба, в сериале "Тед Лассо".

Благодарственная речь актрисы стала, наверное, самой впечатляющей на церемонии.

В отличие от своей сдержанной героини, Ханна не скрывала эмоций, смеялась, благодарила коллегу Джуно Темпл, семью и друзей и сказала, что Судейкис "изменил ее жизнь этой ролью".

Ханна Уоддингем позирует со своей наградой за выдающуюся актрису второго плана в комедийном сериале Тед Лассо на церемонии вручения премии Эмми
4 из 10

Лучшей актрисой второго плана назвали Ханну Уэддингем, которая исполнила роль Ребекки, владелицы футбольного клуба, в сериале "Тед Лассо".

Благодарственная речь актрисы стала, наверное, самой впечатляющей на церемонии.

В отличие от своей сдержанной героини, Ханна не скрывала эмоций, смеялась, благодарила коллегу Джуно Темпл, семью и друзей и сказала, что Судейкис "изменил ее жизнь этой ролью".

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury

А Кейт Уинслет забрала статуэтку за главную женскую роль в мини-сериале" за работу в сериале "Мейр из Исттауна".

В этом криминальном детективе британка сыграла женщину-полицейского, которая пытается разобраться со своим прошлым и в то же время успеть раскрыть таинственные преступления.

Ее коллеги по проекту Эван Питерс и Джулиан Николсон тоже получили награды, за лучшие роли второго плана.

Кейт Уинслет, обладательница награды Выдающаяся ведущая актриса мини-сериала за фильм Мейр из Исттауна , позирует во время церемонии вручения награды Эмми
5 из 10

А Кейт Уинслет забрала статуэтку за главную женскую роль в мини-сериале" за работу в сериале "Мейр из Исттауна".

В этом криминальном детективе британка сыграла женщину-полицейского, которая пытается разобраться со своим прошлым и в то же время успеть раскрыть таинственные преступления.

Ее коллеги по проекту Эван Питерс и Джулиан Николсон тоже получили награды, за лучшие роли второго плана.

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury
© AP Photo / Chris Pizzello

Аналогичную, только мужскую, награду получил Эван Макгрегор за роль в мини-сериале "Холстон".

Он сыграл модельера Роя Холстона, одного из главных авторов фешен-индустрии в Америке 1970-х.

Стильный и провокационный проект определенно заслуживает внимания.

Юэн МакГрегор позирует с наградой за выдающуюся главную роль в сериале Холстон на церемонии вручения награды Эмми
6 из 10

Аналогичную, только мужскую, награду получил Эван Макгрегор за роль в мини-сериале "Холстон".

Он сыграл модельера Роя Холстона, одного из главных авторов фешен-индустрии в Америке 1970-х.

Стильный и провокационный проект определенно заслуживает внимания.

© AP Photo / Chris Pizzello
© REUTERS / Mario Anzuoni

Актер и певец Билли Портер, как всегда, удивлял публику.

Шокировать ему аудиторию не удалось, но выход получился эффектным. Черные брюки, водолазка, дополненная воланами, имитирующими крылья такого же цвета.

Артист, сыгравший Фею в фильме "Золушка", похоже, не вышел из образа.

Билли Портер на церемонии вручения премии Эмми
7 из 10

Актер и певец Билли Портер, как всегда, удивлял публику.

Шокировать ему аудиторию не удалось, но выход получился эффектным. Черные брюки, водолазка, дополненная воланами, имитирующими крылья такого же цвета.

Артист, сыгравший Фею в фильме "Золушка", похоже, не вышел из образа.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury

Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" (он стал лучшим мини-сериалом и отмечен за режиссуру), наоборот, сделала ставку на светлые оттенки.

Актриса выбрала лаконичное атласное платье лимонно-золотого цвета, дополнила его яркой желтой накидкой со шлейфом, волосы забрала наверх и надела массивные серьги.

Вместе с коллегами по сериалу на дорожке они смотрелись эффектно.

Мозес Ингрэм, Аня Тейлор-Джой и Мариэль Хеллер позируют во время церемонии вручения премии Эмми
8 из 10

Аня Тейлор-Джой, исполнительница главной роли в сериале "Ход королевы" (он стал лучшим мини-сериалом и отмечен за режиссуру), наоборот, сделала ставку на светлые оттенки.

Актриса выбрала лаконичное атласное платье лимонно-золотого цвета, дополнила его яркой желтой накидкой со шлейфом, волосы забрала наверх и надела массивные серьги.

Вместе с коллегами по сериалу на дорожке они смотрелись эффектно.

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury
© REUTERS / Mario Anzuoni

Не отставал РуПол Чарльз с друзьями.

Он позировал перед фотографами с наградой за выдающуюся конкурсную программу для "Дрэг-рейса РуПола". Артист был одет сдержанно, а коллеги оттеняли его — они выбрали готический, романтический и авангардный образы.

РуПол Чарльз и его гости позируют с наградой за выдающуюся конкурсную программу для Дрэг-рейса РуПола на церемонии вручения награды Эмми
9 из 10

Не отставал РуПол Чарльз с друзьями.

Он позировал перед фотографами с наградой за выдающуюся конкурсную программу для "Дрэг-рейса РуПола". Артист был одет сдержанно, а коллеги оттеняли его — они выбрали готический, романтический и авангардный образы.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© AP Photo / Chris Pizzello

Американская артистка Дебби Аллен, получившая награду за достижения в карьере, блистала на ковровой дорожке.

Актриса переливалась красными пайетками, а еще у нее была меховая накидка. Пришла во всем лучшем или в Лос-Анджелесе вечером так прохладно?

Дебби Аллен позирует на церемонии вручения награды Эмми
10 из 10

Американская артистка Дебби Аллен, получившая награду за достижения в карьере, блистала на ковровой дорожке.

Актриса переливалась красными пайетками, а еще у нее была меховая накидка. Пришла во всем лучшем или в Лос-Анджелесе вечером так прохладно?

© AP Photo / Chris Pizzello
 
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