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Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области

Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 20.09.2021

Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области

Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах губернатора региона с 83,91%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,79% протоколов... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:10

2021-09-20T09:10

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выборы в государственную думу

политика

тульская область

алексей дюмин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах губернатора региона с 83,91%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,79% протоколов участковых избирательных комиссий.По данным Центризбиркома, после подсчета 83,79% протоколов самовыдвиженец Дюмин набирает 83,91%, Владимир Исаков из КПРФ - 8,79%, Владимир Ростовцев из "Партии пенсионеров" - 2,96%, Юрий Моисеев от "Коммунистов России" - 2,76%.

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тульская область, алексей дюмин