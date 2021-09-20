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Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области
Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области - РИА Новости, 20.09.2021
Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области
Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах губернатора региона с 83,91%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,79% протоколов... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:10
2021-09-20T09:10
2021-09-20T09:14
выборы в государственную думу
политика
тульская область
алексей дюмин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий глава Тульской области Алексей Дюмин лидирует на выборах губернатора региона с 83,91%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,79% протоколов участковых избирательных комиссий.По данным Центризбиркома, после подсчета 83,79% протоколов самовыдвиженец Дюмин набирает 83,91%, Владимир Исаков из КПРФ - 8,79%, Владимир Ростовцев из "Партии пенсионеров" - 2,96%, Юрий Моисеев от "Коммунистов России" - 2,76%.
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политика, тульская область, алексей дюмин
09:10 20.09.2021 (обновлено: 09:14 20.09.2021)
Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области
Дюмин лидирует на выборах главы Тульской области после обработки 83,79 процента протоколов