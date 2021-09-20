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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/dostoevskiy-1751006085.html
Портрет Достоевского появился на поле в Италии
Портрет Достоевского появился на поле в Италии - РИА Новости, 20.09.2021
Портрет Достоевского появился на поле в Италии
Очередной работой итальянца Дарио Гамбарина, мастера работ в жанре ленд-арт, стал двухсотметровый портрет Федора Достоевского, который автор посвятил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:51
2021-09-20T16:51
культура
италия
федор достоевский
новости культуры
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РИМ, 20 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Очередной работой итальянца Дарио Гамбарина, мастера работ в жанре ленд-арт, стал двухсотметровый портрет Федора Достоевского, который автор посвятил 200-летнему юбилею русского писателя.Как рассказал РИА Новости сам художник, который для создания своих произведений по традиции использует только трактор и плуг, портрет Достоевского достиг общей площади в 25 тысяч квадратных метров. Его длина составляет 250 метров.Портрет украсила фамилия Достоевского на русском языке и надпись на английском Beauty will save us ("Красота нас спасет"), отсылающая к цитате князя Мышкина из романа "Идиот". Гамбарин подчеркнул, что из-за солнечного света Достоевский на портрете выглядит голубоглазым, хотя на самом деле белки глаз были все так же выполнены только при помощи плуга."Красота спасет мир" - помимо самого слова, которое можно перевести как "гармония", здесь еще имеется в виду и окружающая среда. Сам Достоевский писал: "Все мы в раю, да не хотим знать того", - заявил автор портрета.Гамбарин регулярно откликается рисунками на полях в городке под Вероной на крупные мировые события и знаменательные даты: чаще всего он изображает огромные портреты мировых лидеров и актуальные символические послания. Последней его работой стал кубок мира по футбол, который он изобразил после победы сборной Италии. Ранее героями произведений Гамбарина становились папа Римский Франциск, Леонардо Да Винчи, Владимир Путин, Фидель Кастро. "Тракторные" рисунки Гамбарина остаются на поле до нескольких недель – затем поля снова засеивают злаками.
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италия, федор достоевский, новости культуры
16:51 20.09.2021
 
Портрет Достоевского появился на поле в Италии

Портрет Достоевского появился на поле в Италии

© Фото : Dario GambarinПортрет Федора Достоевского на поле с пшеницей
Портрет Федора Достоевского на поле с пшеницей - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Dario Gambarin
Читать ria.ru в
РИМ, 20 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Очередной работой итальянца Дарио Гамбарина, мастера работ в жанре ленд-арт, стал двухсотметровый портрет Федора Достоевского, который автор посвятил 200-летнему юбилею русского писателя.
Как рассказал РИА Новости сам художник, который для создания своих произведений по традиции использует только трактор и плуг, портрет Достоевского достиг общей площади в 25 тысяч квадратных метров. Его длина составляет 250 метров.
"На работу ушло 9 -10 часов, много времени ушло на бороду, каждую линию надо было пройти отдельно", - сказал Гамбарин.
Портрет украсила фамилия Достоевского на русском языке и надпись на английском Beauty will save us ("Красота нас спасет"), отсылающая к цитате князя Мышкина из романа "Идиот". Гамбарин подчеркнул, что из-за солнечного света Достоевский на портрете выглядит голубоглазым, хотя на самом деле белки глаз были все так же выполнены только при помощи плуга.
"Я посвятил работу его 200-летию и сделал ее сейчас, потому что в ноябре почва будет уже влажной", - сказал Гамбарин.
"Красота спасет мир" - помимо самого слова, которое можно перевести как "гармония", здесь еще имеется в виду и окружающая среда. Сам Достоевский писал: "Все мы в раю, да не хотим знать того", - заявил автор портрета.
Гамбарин регулярно откликается рисунками на полях в городке под Вероной на крупные мировые события и знаменательные даты: чаще всего он изображает огромные портреты мировых лидеров и актуальные символические послания. Последней его работой стал кубок мира по футбол, который он изобразил после победы сборной Италии. Ранее героями произведений Гамбарина становились папа Римский Франциск, Леонардо Да Винчи, Владимир Путин, Фидель Кастро. "Тракторные" рисунки Гамбарина остаются на поле до нескольких недель – затем поля снова засеивают злаками.
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