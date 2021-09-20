https://ria.ru/20210920/dolgi-1750888757.html

Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов

Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов - РИА Новости, 20.09.2021

Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов

В рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей, об этом "Известиям" рассказал замглавы Минэкономразвития... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T04:38

2021-09-20T04:38

2021-09-20T04:38

экономика

общество

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. В рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей, об этом "Известиям" рассказал замглавы Минэкономразвития (МЭР) Илья Торосов.По словам замминистра, за первый год реализации упрощенной процедуры было получено 12 тысяч обращений, при этом по 5 тысячам была инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью процедура завершена в отношении 2,5 тысячи граждан, подавших заявление на банкротство в числе первых. Что касается остальных, то в отношении них еще не истек полугодовой срок, после которого заявителя избавят от долгов.Как указал замглавы МЭР, на данный момент проводится работа над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. В частности, в будущем россияне могут получить возможность подать соответствующую заявку онлайн через портал "Госуслуги".Институт банкротства граждан, согласно которому каждый гражданин в случае своей неплатежеспособности вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом заработал в России с 1 июля 2015 года.С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, определяющий порядок процедуры внесудебного (в заявительном порядке через МФЦ) бесплатного банкротства гражданина. Такой процедурой граждане могут воспользоваться в случае, если их долг составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или судебные приставы ранее не нашли имущество (в том числе доходы) должника и, вследствие этого, вернули исполнительный лист взыскателю (кредитору). Срок проведения процедуры внесудебного банкротства составляет шесть месяцев.

https://ria.ru/20200901/bankrotstvo-1576556061.html

https://ria.ru/20210305/bankrotstvo-1600141843.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия