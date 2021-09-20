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Хабаровский край
Хабаровский край
https://ria.ru/20210920/degtyarev-1750956630.html
Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в Хабаровском крае
Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в Хабаровском крае - РИА Новости, 20.09.2021
Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в Хабаровском крае
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в регионе и поблагодарил жителей края за оказанное доверие. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:19
2021-09-20T13:19
хабаровский край
политика
хабаровский край
китай
владимир путин
михаил дегтярев
дальний восток
россия
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ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в регионе и поблагодарил жителей края за оказанное&nbsp;доверие."У нас сейчас три главные задачи. Первая - завершить начатые проекты. Это и благоустройство, и строительство социально значимых объектов, и ремонт последних километров дорог. Вторая задача - подготовка к отопительному сезону (в точности завершение северного завоза). И третья - работа над бюджетом на 2022 год вместе с депутатами закдумы края", - сказал Дегтярев журналистам.Он напомнил, что в регионе запланированы и уже реализуются такие проекты, как дальневосточной кластер строительных материалов, Тихоокеанская железная дорога, трубопровод с газовых месторождений Якутии и завод по сжижению газа на берегу Охотского моря, развитие Большого Уссурийского острова и открытие грузопассажирского погранперехода в КНР, а также развитие туристического кластера Хехцир под Хабаровском."Все эти проекты требуют больших усилий, поддержки федерального центра, которую мы ощущаем каждый день, и это даст большие вливания в экономику Хабаровского края и новые рабочие места. Все эти проекты - флагманские, они соответствующим образом оформлены, под каждый из них в новом правительстве будет сформирован проектный офис и назначены ответственные специалисты", - добавил Дегтярев.Глава региона коротко подвел итоги выборов, состоявшихся в Хабаровском крае. Он отметил, что явка составила более 44% - "самый высокий показатель за последние 7 лет, такой процент явки говорит о высоком доверии людей к институту выборов, и, главное, об их легитимности"."Искренне благодарю всех, кто меня поддержал. Уверен, что завоюю доверие и у тех, кто пока сомневается. Итоги выборов говорят о доверии к президенту России Владимиру Путину, потому что в Хабаровский край на службу я прибыл по его решению. Это большой кредит доверия мне лично и моей команде. У нас впереди много работы - мы поставили амбициозные цели перед собой и не останавливались ни на минуту. Работаем, чтобы люди жили лучше, а Хабаровский край становился точкой притяжения для всего Дальнего Востока, настоящей столицей России на востоке страны", - резюмировал глава региона.По данным крайизбиркома, Дегтярев побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Он заручился поддержкой 56,81% голосов избирателей (235 607 человек). Его соперники на губернаторское кресло набрали: Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду") - 25,39%, Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) - 10,02%, Бабек Мамедов ("Родина") - 3,53%.
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политика, хабаровский край, китай, владимир путин, михаил дегтярев, дальний восток, россия
13:19 20.09.2021
 
Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в Хабаровском крае

Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы и поблагодарил жителей за доверие

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обозначил направления дальнейшей работы в регионе и поблагодарил жителей края за оказанное доверие.
"У нас сейчас три главные задачи. Первая - завершить начатые проекты. Это и благоустройство, и строительство социально значимых объектов, и ремонт последних километров дорог. Вторая задача - подготовка к отопительному сезону (в точности завершение северного завоза). И третья - работа над бюджетом на 2022 год вместе с депутатами закдумы края", - сказал Дегтярев журналистам.
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Он напомнил, что в регионе запланированы и уже реализуются такие проекты, как дальневосточной кластер строительных материалов, Тихоокеанская железная дорога, трубопровод с газовых месторождений Якутии и завод по сжижению газа на берегу Охотского моря, развитие Большого Уссурийского острова и открытие грузопассажирского погранперехода в КНР, а также развитие туристического кластера Хехцир под Хабаровском.
"Все эти проекты требуют больших усилий, поддержки федерального центра, которую мы ощущаем каждый день, и это даст большие вливания в экономику Хабаровского края и новые рабочие места. Все эти проекты - флагманские, они соответствующим образом оформлены, под каждый из них в новом правительстве будет сформирован проектный офис и назначены ответственные специалисты", - добавил Дегтярев.
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Глава региона коротко подвел итоги выборов, состоявшихся в Хабаровском крае. Он отметил, что явка составила более 44% - "самый высокий показатель за последние 7 лет, такой процент явки говорит о высоком доверии людей к институту выборов, и, главное, об их легитимности".
"Искренне благодарю всех, кто меня поддержал. Уверен, что завоюю доверие и у тех, кто пока сомневается. Итоги выборов говорят о доверии к президенту России Владимиру Путину, потому что в Хабаровский край на службу я прибыл по его решению. Это большой кредит доверия мне лично и моей команде. У нас впереди много работы - мы поставили амбициозные цели перед собой и не останавливались ни на минуту. Работаем, чтобы люди жили лучше, а Хабаровский край становился точкой притяжения для всего Дальнего Востока, настоящей столицей России на востоке страны", - резюмировал глава региона.
По данным крайизбиркома, Дегтярев побеждает на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Он заручился поддержкой 56,81% голосов избирателей (235 607 человек). Его соперники на губернаторское кресло набрали: Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду") - 25,39%, Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) - 10,02%, Бабек Мамедов ("Родина") - 3,53%.
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