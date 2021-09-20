Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/cheburashka-1750941889.html
Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме
Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме - РИА Новости, 20.09.2021
Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме
В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". Знакомый с детства персонаж предстанет в... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:18
2021-09-20T15:18
культура
кисловодск
сочи
сергей гармаш
дмитрий дьяченко
вгтрк
централ партнершип
союзмультфильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750953262_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_dc2b14097040fd641fb9df6e673a02ff.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". Знакомый с детства персонаж предстанет в картине в виде настоящего зверя, а не игрушки. Он живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает необщительного старика, не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке и многих других.Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Роль Гены, который в полном метре станет не совсем крокодилом, исполнит Сергей Гармаш."В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Это фильм – дань памяти нашему детству, нашим родителям, дань памяти ушедшей эпохе", — считает Дьяченко.Гармаш отметил, что новый Чебурашка остался практически таким же, каким он знаком зрителям советского мультфильма."Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино", — добавил Гармаш.Над проектом работают студии студий Yellow, Black and White, Start и "Союзмультфильм", а также телеканалы Россия (ВГТРК) и СТС. Планируется, что фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20210820/cheburashka-1746589987.html
кисловодск
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750953262_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_0a82c67265b38e44231edcf534241a1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кисловодск, сочи, сергей гармаш, дмитрий дьяченко, вгтрк, централ партнершип, союзмультфильм, чебурашка, новости культуры, кино и сериалы, россия
15:18 20.09.2021
 
Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме

Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начались в Сочи

© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
© Телеканал "РОССИЯ 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". Знакомый с детства персонаж предстанет в картине в виде настоящего зверя, а не игрушки.
Он живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает необщительного старика, не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке и многих других.

"Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морскую набережную, санаторий "Орджоникидзе". Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а потом в декорациях в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы.

Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Роль Гены, который в полном метре станет не совсем крокодилом, исполнит Сергей Гармаш.
"В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Это фильм – дань памяти нашему детству, нашим родителям, дань памяти ушедшей эпохе", — считает Дьяченко.
© Телеканал "РОССИЯ 1"

Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка"

На съемках фильма Чебурашка
1 из 7

Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка"

© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
2 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
3 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
4 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
5 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
6 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
На съемках фильма Чебурашка
7 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
1 из 7

Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка"

© Телеканал "РОССИЯ 1"
2 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
3 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
4 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
5 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
6 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
7 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
Гармаш отметил, что новый Чебурашка остался практически таким же, каким он знаком зрителям советского мультфильма.
"Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино", — добавил Гармаш.
Над проектом работают студии студий Yellow, Black and White, Start и "Союзмультфильм", а также телеканалы Россия (ВГТРК) и СТС.
Планируется, что фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года.
Фигурка Чебурашки в мультимедийном центре Союзмультпарк на ВДНХ. - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 18:26Культура
В "Союзмультпарке" на ВДНХ отметили 55-летие Чебурашки
 
КультураКисловодскСочиСергей ГармашДмитрий ДьяченкоВГТРКЦентрал ПартнершипСоюзмультфильмЧебурашкаНовости культурыКино и сериалыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Лента новостейМолния