Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме
Съемки полнометражного фильма про Чебурашку начались в Сочи
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". Знакомый с детства персонаж предстанет в картине в виде настоящего зверя, а не игрушки.
Он живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает необщительного старика, не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке и многих других.
"Для создания атмосферы сказочного безвременья авторы фильма выбрали живописные локации: парк "Дендрарий", морскую набережную, санаторий "Орджоникидзе". Съемки также пройдут в Кисловодске и Пятигорске, а потом в декорациях в Москве", — говорится в сообщении пресс-службы.
Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Роль Гены, который в полном метре станет не совсем крокодилом, исполнит Сергей Гармаш.
"В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Это фильм – дань памяти нашему детству, нашим родителям, дань памяти ушедшей эпохе", — считает Дьяченко.
© Телеканал "РОССИЯ 1"
Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка"
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Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
2 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
3 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
4 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
5 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
6 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
© Телеканал "РОССИЯ 1"На съемках фильма "Чебурашка"
7 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
1 из 7
Сергей Гармаш на съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
2 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
3 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
4 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
5 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
6 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
7 из 7
На съемках фильма "Чебурашка"
© Телеканал "РОССИЯ 1"
Гармаш отметил, что новый Чебурашка остался практически таким же, каким он знаком зрителям советского мультфильма.
"Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино", — добавил Гармаш.
Над проектом работают студии студий Yellow, Black and White, Start и "Союзмультфильм", а также телеканалы Россия (ВГТРК) и СТС.
Планируется, что фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года.
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