https://ria.ru/20210920/cheburashka-1750941889.html

Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме

Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме - РИА Новости, 20.09.2021

Гармаш сыграет крокодила Гену, а Чебурашка оживет в полнометражном фильме

В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". Знакомый с детства персонаж предстанет в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:18

2021-09-20T15:18

2021-09-20T15:18

культура

кисловодск

сочи

сергей гармаш

дмитрий дьяченко

вгтрк

централ партнершип

союзмультфильм

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Сочи начались съемки полнометражного фильма про Чебурашку, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип". Знакомый с детства персонаж предстанет в картине в виде настоящего зверя, а не игрушки. Он живет в апельсиновой роще в далекой стране. Удивительным образом герой попадает в небольшой приморский город. Там он встречает необщительного старика, не умеющего разговаривать мальчика и его маму, странную женщину, которая хочет купить его своей внучке и многих других.Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Роль Гены, который в полном метре станет не совсем крокодилом, исполнит Сергей Гармаш."В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный. Я уверен, что этот фильм будет интересен и детям, и взрослым, особенно тем, кто жил в Советском Союзе, вырос с оригинальным мультфильмом про Чебурашку. Это фильм – дань памяти нашему детству, нашим родителям, дань памяти ушедшей эпохе", — считает Дьяченко.Гармаш отметил, что новый Чебурашка остался практически таким же, каким он знаком зрителям советского мультфильма."Пожалуй, это единственный аутентичный персонаж фильма, который из двухмерного анимационного пространства попадает в кино. Остальных героев играют люди, но отдельные черты персонажей и имена, думаю, многим покажутся знакомыми. Мне кажется, у нас получится необыкновенный проект, местами неожиданный, поэтому обязательно посмотрите его в кино", — добавил Гармаш.Над проектом работают студии студий Yellow, Black and White, Start и "Союзмультфильм", а также телеканалы Россия (ВГТРК) и СТС. Планируется, что фильм выйдет в прокат 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20210820/cheburashka-1746589987.html

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кисловодск, сочи, сергей гармаш, дмитрий дьяченко, вгтрк, централ партнершип, союзмультфильм, чебурашка, новости культуры, кино и сериалы, россия