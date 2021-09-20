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Умер актер из "Служебного романа" Игорь Бучко
Умер актер из "Служебного романа" Игорь Бучко - РИА Новости, 20.09.2021
Умер актер из "Служебного романа" Игорь Бучко
Советский киноактер Игорь Бучко умер в Москве, об этом сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:50
2021-09-20T02:50
2021-09-20T02:50
культура
москва
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Советский киноактер Игорь Бучко умер в Москве, об этом сообщает "Пятый канал".По данным телеканала, артист скончался в своей квартире. Его тело обнаружили сотрудники полиции, которых вызвали соседи, так как на звонки в закрытую дверь никто не отвечал.На данный момент устанавливаются обстоятельства и причина смерти актера.Бучко сыграл в более чем десяти кинокартинах, как правило, в эпизодических ролях. Наиболее известные работы с его участием – "Служебный роман", "Вечный зов", "Россия молодая", "Набат", "Человек — невидимка".
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москва
Умер актер из "Служебного романа" Игорь Бучко
В Москве умер советский актер Игорь Бучко
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости.
Советский киноактер Игорь Бучко умер в Москве
, об этом сообщает "Пятый канал
".
По данным телеканала, артист скончался в своей квартире. Его тело обнаружили сотрудники полиции, которых вызвали соседи, так как на звонки в закрытую дверь никто не отвечал.
На данный момент устанавливаются обстоятельства и причина смерти актера.
Бучко сыграл в более чем десяти кинокартинах, как правило, в эпизодических ролях. Наиболее известные работы с его участием – "Служебный роман", "Вечный зов", "Россия молодая", "Набат", "Человек — невидимка".