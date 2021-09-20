https://ria.ru/20210920/buchko-1750882304.html

Умер актер из "Служебного романа" Игорь Бучко

Умер актер из "Служебного романа" Игорь Бучко - РИА Новости, 20.09.2021

Умер актер из "Служебного романа" Игорь Бучко

Советский киноактер Игорь Бучко умер в Москве, об этом сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:50

2021-09-20T02:50

2021-09-20T02:50

культура

москва

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Советский киноактер Игорь Бучко умер в Москве, об этом сообщает "Пятый канал".По данным телеканала, артист скончался в своей квартире. Его тело обнаружили сотрудники полиции, которых вызвали соседи, так как на звонки в закрытую дверь никто не отвечал.На данный момент устанавливаются обстоятельства и причина смерти актера.Бучко сыграл в более чем десяти кинокартинах, как правило, в эпизодических ролях. Наиболее известные работы с его участием – "Служебный роман", "Вечный зов", "Россия молодая", "Набат", "Человек — невидимка".

https://ria.ru/20210917/shakhmaty-1750493711.html

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москва