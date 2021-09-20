https://ria.ru/20210920/bolezn-1750956800.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с заболевшим Медведевым
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с заболевшим Медведевым - РИА Новости, 20.09.2021
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с заболевшим Медведевым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией, общался ли недавно глава государства Владимир Путин с замруководителя... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:19
2021-09-20T13:19
2021-09-20T13:19
общество
владимир путин
дмитрий песков
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414540_0:0:3096:1742_1920x0_80_0_0_ed11fb3314de340e51a5e5c21fe1b5c9.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией, общался ли недавно глава государства Владимир Путин с замруководителя Совбеза, председателем ЕР Дмитрием Медведевым, который заболел.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак накануне вечером объявил, что Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб ЕР после выборов. По словам Турчака, у Медведева "сильный кашель".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742414540_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9049e9a2a2217c7c3f008383fb7ff9d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с заболевшим Медведевым
Песков не располагает информацией, встречался ли Путин с Медведевым перед его болезнью