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Песков ответил на вопрос о контактах Путина с заболевшим Медведевым

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с заболевшим Медведевым - РИА Новости, 20.09.2021

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с заболевшим Медведевым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией, общался ли недавно глава государства Владимир Путин с замруководителя... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:19

2021-09-20T13:19

2021-09-20T13:19

общество

владимир путин

дмитрий песков

дмитрий медведев

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией, общался ли недавно глава государства Владимир Путин с замруководителя Совбеза, председателем ЕР Дмитрием Медведевым, который заболел.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак накануне вечером объявил, что Медведев приболел, поэтому не смог приехать в штаб ЕР после выборов. По словам Турчака, у Медведева "сильный кашель".

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общество, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев