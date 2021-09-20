15:52 20.09.2021 (обновлено: 16:49 20.09.2021)
Международный фестиваль Башмета стартовал в Ростове-на-Дону
Международный фестиваль Башмета стартовал на родине музыканта в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГала-концерт закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Восьмой международный музыкальный фестиваль всемирно известного альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета стартовал в понедельник на родине музыканта в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 20 сентября, стартует VIII международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета... Проведение праздника на Дону отличается особым статусом, ведь он проходит на родине знаменитого музыканта", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, это значимое мероприятие в культурной жизни региона, которое открывает для зрителей новые имена в мире большого искусства. "Убежден, что разнообразная программа фестиваля объединит и вновь подарит всем участникам незабываемые впечатления и эмоции. Без сомнения, это будет настоящий источник радости и вдохновения для многих увлеченных искусством людей", - приводятся в сообщении его слова.
Мероприятия фестиваля пройдут с 20 по 23 сентября. Концертная деятельность развернется в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге. Для каждого из городов подготовлена своя специальная программа. Так, в Ростове-на-Дону в первый вечер публике представят довольно редкие сочинения – "Итальянскую сюиту" на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского (солист – Василий Степанов, виолончель), "Сонату №3" Россини для струнных и "Фантазию на темы "Травиаты" Верди для кларнета и струнных" Ловрельо.
На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступит Государственный симфонический оркестр под управлением Башмета "Новая Россия", а также солисты мирового уровня: молодая солистка, блистающая на главных мировых оперных сценах Виктория Каркачева и экстраординарная скрипачка Е Юн Чой (Корея-Германия).
Особое внимание на фестивале будет уделено образовательным проектам. В Ростове-на-Дону пройдет уже четвертая международная струнная академия Башмета, в рамках которой одаренные дети Ростовской области получат возможность посетить мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России. Эта академия проходит в рамках федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" при поддержке Фонда президентских грантов.
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