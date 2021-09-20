Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210920/bashmet-1750994952.html
Международный фестиваль Башмета стартовал в Ростове-на-Дону
Международный фестиваль Башмета стартовал в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 20.09.2021
Международный фестиваль Башмета стартовал в Ростове-на-Дону
Восьмой международный музыкальный фестиваль всемирно известного альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета стартовал в понедельник на родине... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:52
2021-09-20T16:49
ростовская область
ростов-на-дону
ростовская область
юрий башмет
дон
россия
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599170345_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_face0bb0ba9bdec0916834cd2363a72f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Восьмой международный музыкальный фестиваль всемирно известного альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета стартовал в понедельник на родине музыканта в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области."Сегодня, 20 сентября, стартует VIII международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета... Проведение праздника на Дону отличается особым статусом, ведь он проходит на родине знаменитого музыканта", - говорится в сообщении.По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, это значимое мероприятие в культурной жизни региона, которое открывает для зрителей новые имена в мире большого искусства. "Убежден, что разнообразная программа фестиваля объединит и вновь подарит всем участникам незабываемые впечатления и эмоции. Без сомнения, это будет настоящий источник радости и вдохновения для многих увлеченных искусством людей", - приводятся в сообщении его слова.Мероприятия фестиваля пройдут с 20 по 23 сентября. Концертная деятельность развернется в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге. Для каждого из городов подготовлена своя специальная программа. Так, в Ростове-на-Дону в первый вечер публике представят довольно редкие сочинения – "Итальянскую сюиту" на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского (солист – Василий Степанов, виолончель), "Сонату №3" Россини для струнных и "Фантазию на темы "Травиаты" Верди для кларнета и струнных" Ловрельо.На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступит Государственный симфонический оркестр под управлением Башмета "Новая Россия", а также солисты мирового уровня: молодая солистка, блистающая на главных мировых оперных сценах Виктория Каркачева и экстраординарная скрипачка Е Юн Чой (Корея-Германия).Особое внимание на фестивале будет уделено образовательным проектам. В Ростове-на-Дону пройдет уже четвертая международная струнная академия Башмета, в рамках которой одаренные дети Ростовской области получат возможность посетить мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России. Эта академия проходит в рамках федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" при поддержке Фонда президентских грантов.
https://ria.ru/20210917/vystavka-1750499197.html
https://ria.ru/20210915/mikrobiolog-1750197225.html
https://ria.ru/20210228/sochi-1599160130.html
ростов-на-дону
ростовская область
дон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599170345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a14789194f66ba3d58d7da7b06bc320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, юрий башмет, дон, россия, новости культуры
15:52 20.09.2021 (обновлено: 16:49 20.09.2021)
 
Международный фестиваль Башмета стартовал в Ростове-на-Дону

Международный фестиваль Башмета стартовал на родине музыканта в Ростове-на-Дону

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГала-концерт закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
Гала-концерт закрытия XIII Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Восьмой международный музыкальный фестиваль всемирно известного альтиста и дирижера, народного артиста СССР Юрия Башмета стартовал в понедельник на родине музыканта в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 20 сентября, стартует VIII международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета... Проведение праздника на Дону отличается особым статусом, ведь он проходит на родине знаменитого музыканта", - говорится в сообщении.
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 12:21Ростовская область
В Ростове-на-Дону открылась выставка об истории храма Спаса на Крови
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, это значимое мероприятие в культурной жизни региона, которое открывает для зрителей новые имена в мире большого искусства. "Убежден, что разнообразная программа фестиваля объединит и вновь подарит всем участникам незабываемые впечатления и эмоции. Без сомнения, это будет настоящий источник радости и вдохновения для многих увлеченных искусством людей", - приводятся в сообщении его слова.
Мероприятия фестиваля пройдут с 20 по 23 сентября. Концертная деятельность развернется в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге. Для каждого из городов подготовлена своя специальная программа. Так, в Ростове-на-Дону в первый вечер публике представят довольно редкие сочинения – "Итальянскую сюиту" на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского (солист – Василий Степанов, виолончель), "Сонату №3" Россини для струнных и "Фантазию на темы "Травиаты" Верди для кларнета и струнных" Ловрельо.
Торжественная церемония закладки памятного камня микробиологу и эпидемиологу Зинаиде Ермольевой перед входом в Ростовский медуниверситет - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 16:54Ростовская область
Памятный камень микробиологу Ермольевой установили в Ростове-на-Дону
На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступит Государственный симфонический оркестр под управлением Башмета "Новая Россия", а также солисты мирового уровня: молодая солистка, блистающая на главных мировых оперных сценах Виктория Каркачева и экстраординарная скрипачка Е Юн Чой (Корея-Германия).
Особое внимание на фестивале будет уделено образовательным проектам. В Ростове-на-Дону пройдет уже четвертая международная струнная академия Башмета, в рамках которой одаренные дети Ростовской области получат возможность посетить мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России. Эта академия проходит в рамках федерального проекта "Юрий Башмет – молодым дарованиям России" при поддержке Фонда президентских грантов.
Концерт-открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 08:00Культура
От балета до Башмета: зимний фестиваль искусств в Сочи
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуРостовская областьЮрий БашметДонРоссияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Лента новостейМолния