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Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе"

Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе" - РИА Новости, 20.09.2021

Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе"

Голосовой ассистент ВТБ появился в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса, сообщает банк. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:21

2021-09-20T15:21

2021-09-20T15:21

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Голосовой ассистент ВТБ появился в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса, сообщает банк.Ассистент, запускаемый словами "Запусти навык "Помощник ВТБ", сможет рассказать пользователям о продуктах, тарифах и услугах банка, объяснит, как оформить заявку на кредит, а также посоветует, как выгодно хранить сбережения.В мобильном приложении ВТБ Онлайн (6+) голосовой ассистент появился еще в феврале. Его услугами воспользовались более 180 тысяч клиентов банка, при этом виртуальный помощник ответил более, чем на 260 тысяч вопросов.

https://realty.ria.ru/20210916/ipoteka-1750315434.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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