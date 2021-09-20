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Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе"
Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе" - РИА Новости, 20.09.2021
Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе"
Голосовой ассистент ВТБ появился в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса, сообщает банк. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:21
2021-09-20T15:21
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Голосовой ассистент ВТБ появился в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса, сообщает банк.Ассистент, запускаемый словами "Запусти навык "Помощник ВТБ", сможет рассказать пользователям о продуктах, тарифах и услугах банка, объяснит, как оформить заявку на кредит, а также посоветует, как выгодно хранить сбережения.В мобильном приложении ВТБ Онлайн (6+) голосовой ассистент появился еще в феврале. Его услугами воспользовались более 180 тысяч клиентов банка, при этом виртуальный помощник ответил более, чем на 260 тысяч вопросов.
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новости компаний - экономика, технологии, втб
15:21 20.09.2021
 

Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудницы банка ВТБ в Москве
Сотрудницы банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Голосовой ассистент ВТБ появился в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса, сообщает банк.
Ассистент, запускаемый словами "Запусти навык "Помощник ВТБ", сможет рассказать пользователям о продуктах, тарифах и услугах банка, объяснит, как оформить заявку на кредит, а также посоветует, как выгодно хранить сбережения.
"Одним из самых востребованных голосовых помощников в нашей стране стала "Алиса". Сегодня мы рады предоставить своим клиентам возможность использовать ее вместе с финансовыми сервисами ВТБ. На первом этапе – в рамках консультаций по продуктам и тарифам банка. Но вместе с развитием голосового ассистента ВТБ Онлайн мы будем расширять и возможности "Алисы", добавляя персонализированные функции для конкретных пользователей", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.
В мобильном приложении ВТБ Онлайн (6+) голосовой ассистент появился еще в феврале. Его услугами воспользовались более 180 тысяч клиентов банка, при этом виртуальный помощник ответил более, чем на 260 тысяч вопросов.
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