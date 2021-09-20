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Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе"
Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе" - РИА Новости, 20.09.2021
Голосовой ассистент ВТБ стал доступен в "Алисе"
Голосовой ассистент ВТБ появился в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса, сообщает банк. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:21
2021-09-20T15:21
2021-09-20T15:21
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Голосовой ассистент ВТБ появился в голосовом помощнике "Алиса" от Яндекса, сообщает банк.Ассистент, запускаемый словами "Запусти навык "Помощник ВТБ", сможет рассказать пользователям о продуктах, тарифах и услугах банка, объяснит, как оформить заявку на кредит, а также посоветует, как выгодно хранить сбережения.В мобильном приложении ВТБ Онлайн (6+) голосовой ассистент появился еще в феврале. Его услугами воспользовались более 180 тысяч клиентов банка, при этом виртуальный помощник ответил более, чем на 260 тысяч вопросов.
https://realty.ria.ru/20210916/ipoteka-1750315434.html
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