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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210920/alyans-1750980273.html
Песню "На заре" группы "Альянс" перепели на японском языке
Песню "На заре" группы "Альянс" перепели на японском языке - РИА Новости, 20.09.2021
Песню "На заре" группы "Альянс" перепели на японском языке
Дуэт Deai перепел на японском языке песню группы "Альянс" "На заре". Об этом они сообщили в своем микроблоге. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:08
2021-09-20T18:08
культура
япония
евгений гришковец
монеточка
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дуэт Deai перепел на японском языке песню группы "Альянс" "На заре". Об этом они сообщили в своем микроблоге.Клип на кавер-версию опубликован на странице Deai в YouTube. Менее чем за сутки он набрал почти 55 тысяч просмотров и около четырех тысяч лайков. Пользователям "На заре" в исполнении Deai понравилось. "Красиво! Проникновенно! Чувственно! Браво, ребята!", "Приятно получилось. Потом еще послушаю неоднократно", "До мурашек по коже... Любимая песня, спасибо от всего сердца", "Мурашки по спине бегают так же! Благодарю вас, моя душа пела вместе с вами", — пишут в комментариях к видео на YouTube.Трек Deai не первая кавер-версия культовой песни советской рок-группы. В 1997 свою версию хита предложили Antenn MC и DJ Jamm. В 2001 композиция снова приобрела новое звучание — на этот раз благодаря коллективу МЭD DОГ. Евгений Гришковец вместе с группой "Бигуди" и Ренарсом Кауперсом в 2007 тоже создали собственную интерпретацию знаменитой мелодии. В декабре 2018 певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) представила свое прочтение легендарной песни. Оригинальный трек вышел в 1987 году. Автор слов и музыки Олег Парастаев. Новый виток популярности "На заре" получила, когда в 2019 году цифровая версия клипа 1987 года была загружена в YouTube, стала "вирусной" и за день заработала около полумиллиона просмотров. Группа "Альянс" продолжает концертировать и 12 сентября отметила 40-летие коллектива.
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япония, евгений гришковец, монеточка, новости культуры, музыка
18:08 20.09.2021
 

Песню "На заре" группы "Альянс" перепели на японском языке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Дуэт Deai перепел на японском языке песню группы "Альянс" "На заре". Об этом они сообщили в своем микроблоге.
Клип на кавер-версию опубликован на странице Deai в YouTube. Менее чем за сутки он набрал почти 55 тысяч просмотров и около четырех тысяч лайков.
Пользователям "На заре" в исполнении Deai понравилось. "Красиво! Проникновенно! Чувственно! Браво, ребята!", "Приятно получилось. Потом еще послушаю неоднократно", "До мурашек по коже... Любимая песня, спасибо от всего сердца", "Мурашки по спине бегают так же! Благодарю вас, моя душа пела вместе с вами", — пишут в комментариях к видео на YouTube.
Трек Deai не первая кавер-версия культовой песни советской рок-группы. В 1997 свою версию хита предложили Antenn MC и DJ Jamm. В 2001 композиция снова приобрела новое звучание — на этот раз благодаря коллективу МЭD DОГ. Евгений Гришковец вместе с группой "Бигуди" и Ренарсом Кауперсом в 2007 тоже создали собственную интерпретацию знаменитой мелодии. В декабре 2018 певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) представила свое прочтение легендарной песни.
Оригинальный трек вышел в 1987 году. Автор слов и музыки Олег Парастаев.
Новый виток популярности "На заре" получила, когда в 2019 году цифровая версия клипа 1987 года была загружена в YouTube, стала "вирусной" и за день заработала около полумиллиона просмотров.
Группа "Альянс" продолжает концертировать и 12 сентября отметила 40-летие коллектива.
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