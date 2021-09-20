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Аэрофлот добавил в зимнее расписание два новых маршрута
Аэрофлот добавил в зимнее расписание два новых маршрута - РИА Новости, 20.09.2021
Аэрофлот добавил в зимнее расписание два новых маршрута
Аэрофлот добавил в программу зимних авиаперевозок два новых маршрута Новый Уренгой - Краснодар и Сыктывкар – Сочи, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T11:13
2021-09-20T11:13
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Аэрофлот добавил в программу зимних авиаперевозок два новых маршрута Новый Уренгой - Краснодар и Сыктывкар – Сочи, сообщает пресс-служба авиакомпании.Аэрофлот запустил прямые рейсы между городами России в мае 2021 года. Авиакомпания выполняла полёты из 13 городов России в районе черноморского побережья - Симферополь, Анапу, и Сочи, а также в Краснодар и Ростов-на-Дону. Летний сезон показал востребованность региональной маршрутной сети и актуальность дальнейшего развития. За период с мая по август 2021 года было перевезено почти 500 тысяч пассажиров, выполнено 3,94 тысячи рейсов ("туда-обратно") в обход Москвы и Санкт-Петербурга, загрузка более 80%.Как отмечает пресс-служба, программа Аэрофлота способствует росту межрегиональных перевозок и повышает доступность воздушных путешествий. Выполняя стратегические задачи государства, Аэрофлот обеспечивает транспортную связь российских регионов и мобильность населения.
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сыктывкар, анапа, россия
11:13 20.09.2021
 
Аэрофлот добавил в зимнее расписание два новых маршрута

Аэрофлот добавил два новых маршрута Новый Уренгой - Краснодар и Сыктывкар – Сочи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Аэрофлот добавил в программу зимних авиаперевозок два новых маршрута Новый Уренгой - Краснодар и СыктывкарСочи, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Аэрофлот запустил прямые рейсы между городами России в мае 2021 года. Авиакомпания выполняла полёты из 13 городов России в районе черноморского побережья - Симферополь, Анапу, и Сочи, а также в Краснодар и Ростов-на-Дону. Летний сезон показал востребованность региональной маршрутной сети и актуальность дальнейшего развития. За период с мая по август 2021 года было перевезено почти 500 тысяч пассажиров, выполнено 3,94 тысячи рейсов ("туда-обратно") в обход Москвы и Санкт-Петербурга, загрузка более 80%.
Как отмечает пресс-служба, программа Аэрофлота способствует росту межрегиональных перевозок и повышает доступность воздушных путешествий. Выполняя стратегические задачи государства, Аэрофлот обеспечивает транспортную связь российских регионов и мобильность населения.
Компания Аэрофлот - Российские авиалинии - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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