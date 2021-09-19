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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750856298.html
Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму
Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму
Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:11
2021-09-19T23:07
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко заявила, что голосование продемонстрировало эффективность избирательного законодательства."Прошедшая кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах", - сказала спикер."Данные предварительные, но очевидно, что активность наших граждан на выборах была высокая. Никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, не было, это сегодня очевидно", - добавила она.
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политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, россия
22:11 19.09.2021 (обновлено: 23:07 19.09.2021)
 
Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму

Матвиенко: выборы в Госдуму были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время двусторонней встречи - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Матвиенко заявила, что голосование продемонстрировало эффективность избирательного законодательства.
"Прошедшая кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах", - сказала спикер.

"На этих выборах было много новаций. Все эти годы мы продолжали совершенствовать избирательное законодательство с тем, чтобы это были удобные для людей выборы. Мы убедились, что трехдневное голосование очень удобно людям. Отсюда и явка выше, выше явка - выше легитимность выборов в Госдуму и региональные парламенты", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

"Данные предварительные, но очевидно, что активность наших граждан на выборах была высокая. Никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, не было, это сегодня очевидно", - добавила она.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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