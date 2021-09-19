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Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму

Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Матвиенко оценила первые результаты выборов в Госдуму

Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:11

2021-09-19T22:11

2021-09-19T23:07

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Прошедшие выборы в Госдуму были абсолютно открытыми и прозрачными и показали эффективность избирательного законодательства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко заявила, что голосование продемонстрировало эффективность избирательного законодательства."Прошедшая кампания доказала эффективность нашего избирательного законодательства, дееспособность федерального законодательства о выборах", - сказала спикер."Данные предварительные, но очевидно, что активность наших граждан на выборах была высокая. Никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, не было, это сегодня очевидно", - добавила она.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, россия