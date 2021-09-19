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Явка на выборах в Воронежской области составила 52,41 процента
Явка на выборах в Воронежской области составила 52,41 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Воронежской области составила 52,41 процента
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Воронежской области составила 52,41%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:00
2021-09-19T22:00
2021-09-19T22:00
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Воронежской области составила 52,41%, сообщил облизбирком.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы."По итогам трех дней голосования предварительная явка по Воронежской области на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва составила 52,41%, по Воронежу – 32,65%", - говорится в сообщении.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрировано 1 835 813 избирателей.На выборах в Госдуму 2016 года явка по области составила 53,35%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.
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политика, воронеж, воронежская область, госдума рф, россия
Явка на выборах в Воронежской области составила 52,41 процента
Явка на выборах в Госдуму в Воронежской области составила 52,41 процента