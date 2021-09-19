https://ria.ru/20210919/yavka-1750854286.html

Явка на выборах в Воронежской области составила 52,41 процента

Явка на выборах в Воронежской области составила 52,41 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Воронежской области составила 52,41 процента

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Воронежской области составила 52,41%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:00

2021-09-19T22:00

2021-09-19T22:00

выборы в государственную думу

политика

воронеж

воронежская область

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750828044_0:104:3274:1946_1920x0_80_0_0_d070d3856cf0c2be4d0ba6077f4df5e8.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы по Воронежской области составила 52,41%, сообщил облизбирком.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним - региональные и муниципальные выборы."По итогам трех дней голосования предварительная явка по Воронежской области на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва составила 52,41%, по Воронежу – 32,65%", - говорится в сообщении.В Воронежской области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрировано 1 835 813 избирателей.На выборах в Госдуму 2016 года явка по области составила 53,35%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.

воронеж

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, воронеж, воронежская область, госдума рф, россия