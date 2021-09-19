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В Калининградской области явка на выборы в Госдуму превысила 40 процентов

В Калининградской области явка на выборы в Госдуму превысила 40 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

В Калининградской области явка на выборы в Госдуму превысила 40 процентов

Больше 40% избирателей в Калининградской области проголосовали на выборах в Госдуму по данным на 18.00 (19.00 мск), сообщили журналистам в калининградской... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:11

2021-09-19T21:11

2021-09-19T21:11

выборы в государственную думу

политика

калининград

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госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Больше 40% избирателей в Калининградской области проголосовали на выборах в Госдуму по данным на 18.00 (19.00 мск), сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии."На выборах депутатов Государственной Думы средняя явка по региону составила 40,47%. Наибольшая явка в Янтарном городском округе – 55,39%. В Калининграде явка следующая: Ленинградский район – 33,29%, Московский район – 34,41%, Центральный район – 38,65%", - сказали в избиркоме.Голосование на думских и других выборах проходит в этом году в России с 17 по 19 сентября. В единый день голосования на выборах депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года к 18 часам (19.00) явка избирателей в Калининградской области составляла 36,83%.Кроме депутатов Госдумы, жители региона выбирают депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде. Средняя явка на выборах депутатов Калининградской областной думы по данным на 18.00 (19.00 мск) составила 37,89%.

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, калининград, калининградская областная дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия