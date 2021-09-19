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В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент

В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент - РИА Новости, 19.09.2021

В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент

Явка на дистанционном электронном голосовании в Нижегородской области составила 91,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:40

2021-09-19T20:40

2021-09-19T20:40

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании в Нижегородской области составила 91,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Как свидетельствуют данные ЦИК, всего для участия в дистанционном электронном голосовании были зарегистрированы 126 494 жителей Нижегородской области. Выдано бюллетеней для голосования по федеральному округу - 117 245 (92,69%), принято - 116 075 (91,76%).Для голосования по одномандатным округам было выдано 117 245 бюллетеней (92,69%), принято - 116 000 (91,7%).

севастополь

ростовская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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