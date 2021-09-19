Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750842849.html
В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент
В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент - РИА Новости, 19.09.2021
В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент
Явка на дистанционном электронном голосовании в Нижегородской области составила 91,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:40
2021-09-19T20:40
выборы в государственную думу
политика
выборы
севастополь
ростовская область
москва
госдума рф
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750548840_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_53c16a6b7092a9c8030b624ad25f3655.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании в Нижегородской области составила 91,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Как свидетельствуют данные ЦИК, всего для участия в дистанционном электронном голосовании были зарегистрированы 126 494 жителей Нижегородской области. Выдано бюллетеней для голосования по федеральному округу - 117 245 (92,69%), принято - 116 075 (91,76%).Для голосования по одномандатным округам было выдано 117 245 бюллетеней (92,69%), принято - 116 000 (91,7%).
севастополь
ростовская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750548840_271:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_1bf1c1d2480fcd3d505e875f9204f53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, выборы, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу
20:40 19.09.2021
 
В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент

Явка на онлайн-голосовании в Нижегородской области составила 91,76 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании в Нижегородской области составила 91,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Как свидетельствуют данные ЦИК, всего для участия в дистанционном электронном голосовании были зарегистрированы 126 494 жителей Нижегородской области. Выдано бюллетеней для голосования по федеральному округу - 117 245 (92,69%), принято - 116 075 (91,76%).
Для голосования по одномандатным округам было выдано 117 245 бюллетеней (92,69%), принято - 116 000 (91,7%).
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВыборыСевастопольРостовская областьМоскваГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
03:51В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
03:46"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента
Лента новостейМолния