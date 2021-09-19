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В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент
В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент - РИА Новости, 19.09.2021
В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент
Явка на дистанционном электронном голосовании в Нижегородской области составила 91,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:40
2021-09-19T20:40
2021-09-19T20:40
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании в Нижегородской области составила 91,76%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Как свидетельствуют данные ЦИК, всего для участия в дистанционном электронном голосовании были зарегистрированы 126 494 жителей Нижегородской области. Выдано бюллетеней для голосования по федеральному округу - 117 245 (92,69%), принято - 116 075 (91,76%).Для голосования по одномандатным округам было выдано 117 245 бюллетеней (92,69%), принято - 116 000 (91,7%).
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политика, выборы, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу
В Нижегородской области явка на онлайн-голосовании превысила 91 процент
Явка на онлайн-голосовании в Нижегородской области составила 91,76 процента