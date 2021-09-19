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Явка на онлайн-голосовании в Мурманской области превысила 93 процента

Явка на онлайн-голосовании в Мурманской области превысила 93 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на онлайн-голосовании в Мурманской области превысила 93 процента

Явка на дистанционном электронном голосовании в Мурманской области составила 93,5%, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:35

2021-09-19T20:35

2021-09-19T20:44

выборы в государственную думу

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мурманская область

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании в Мурманской области составила 93,5%, свидетельствуют данные ЦИК России.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября одновременно с региональными и муниципальными выборами. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве, а также еще шести субъектах Федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и городе Севастополе.Как свидетельствуют данные ЦИК, всего для участия в дистанционном электронном голосовании были зарегистрированы 49 193 избирателя Мурманской области, выдано бюллетеней для голосования по федеральному округу — 46 395 (94,31%), принято бюллетеней — 45 995 (93,5%).Для голосования по одномандатным округам выдано 46 395 бюллетеней (94,31%), принято — 45 984 (93,48%).

мурманская область

севастополь

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мурманская область, севастополь, москва, госдума рф, цик рф