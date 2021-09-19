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В Ростовской области онлайн-явка составила 92 процента

В Ростовской области онлайн-явка составила 92 процента - РИА Новости, 19.09.2021

В Ростовской области онлайн-явка составила 92 процента

Явка на дистанционном электронном голосовании в Ростовской области составила свыше 92%, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:29

2021-09-19T20:29

2021-09-19T20:41

выборы в государственную думу

ростовская область

политика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании в Ростовской области составила свыше 92%, следует из данных ЦИК.Как следует из представленных данных, явка на дистанционном электронном голосовании в Ростовской области на вечер 19 сентября по федеральному избирательному округу составила 92,01%, по одномандантным избирательным округам - 90,06%.

ростовская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, политика