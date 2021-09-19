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В Ростовской области онлайн-явка составила 92 процента
В Ростовской области онлайн-явка составила 92 процента - РИА Новости, 19.09.2021
В Ростовской области онлайн-явка составила 92 процента
Явка на дистанционном электронном голосовании в Ростовской области составила свыше 92%, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:29
2021-09-19T20:29
2021-09-19T20:41
выборы в государственную думу
ростовская область
политика
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании в Ростовской области составила свыше 92%, следует из данных ЦИК.Как следует из представленных данных, явка на дистанционном электронном голосовании в Ростовской области на вечер 19 сентября по федеральному избирательному округу составила 92,01%, по одномандантным избирательным округам - 90,06%.
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ростовская область, политика
20:29 19.09.2021 (обновлено: 20:41 19.09.2021)
В Ростовской области онлайн-явка составила 92 процента
Явка на дистанционном электронном голосовании в Ростовской области составила свыше 92 процента