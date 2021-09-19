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Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 96,5 процента

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 96,5 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на онлайн-голосовании в Москве составила 96,5 процента

Явка на онлайн-голосование в Москве к 20.00 воскресенья достигла 96,5%, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:20

2021-09-19T20:20

2021-09-19T20:20

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Явка на онлайн-голосование в Москве к 20.00 воскресенья достигла 96,5%, следует из данных, опубликованных на сайте по наблюдению за электронным голосованием в столице.Как следует из данных, на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в Москве проголосовало более 1,94 миллиона человек, это 96,5% от общего числа подавших заявки.Явка на допвыборах в Мосгордуму составила 96,3%, проголосовали более 75 тысяч человек.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750827067.html

севастополь

москва

россия

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политика, выборы, севастополь, москва, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия