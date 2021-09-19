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Явка избирателей в Ленинградской области составила 39 процентов

Явка избирателей в Ленинградской области составила 39 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка избирателей в Ленинградской области составила 39 процентов

Явка избирателей Ленинградской области на выборы к 18.00 мск воскресенья составила 39%, сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:05

2021-09-19T20:05

2021-09-19T20:05

выборы в государственную думу

политика

выборы

ленинградская область

выборы в государственную думу

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей Ленинградской области на выборы к 18.00 мск воскресенья составила 39%, сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский."Явка у нас на 18 часов - 39,01%. Это 543 тысячи 593 избирателя", - сказал он на видео, размещенном на YouTube-канале регионального избиркома."Это нормальная явка для Ленинградской области. Она традиционная, она гуляет от 34% до 54%... Можно сказать, что максимально дали возможность проголосовать всем, кто хотел", - добавил Лебединский.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что региональные власти ожидают явку около 40%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.

ленинградская область

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2021

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политика, выборы, ленинградская область, выборы в государственную думу, александр дрозденко