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Явка избирателей в Ленинградской области составила 39 процентов
Явка избирателей в Ленинградской области составила 39 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка избирателей в Ленинградской области составила 39 процентов
Явка избирателей Ленинградской области на выборы к 18.00 мск воскресенья составила 39%, сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:05
2021-09-19T20:05
2021-09-19T20:05
выборы в государственную думу
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выборы в государственную думу
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей Ленинградской области на выборы к 18.00 мск воскресенья составила 39%, сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский."Явка у нас на 18 часов - 39,01%. Это 543 тысячи 593 избирателя", - сказал он на видео, размещенном на YouTube-канале регионального избиркома."Это нормальная явка для Ленинградской области. Она традиционная, она гуляет от 34% до 54%... Можно сказать, что максимально дали возможность проголосовать всем, кто хотел", - добавил Лебединский.Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что региональные власти ожидают явку около 40%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.
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политика, выборы, ленинградская область, выборы в государственную думу, александр дрозденко
Явка избирателей в Ленинградской области составила 39 процентов
Явка избирателей в Ленинградской области на выборы на 18.00 составила 39 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости.
Явка избирателей Ленинградской области
на выборы к 18.00 мск воскресенья составила 39%, сообщил председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.
"Явка у нас на 18 часов - 39,01%. Это 543 тысячи 593 избирателя", - сказал он на видео, размещенном на YouTube-канале регионального избиркома.
"Это нормальная явка для Ленинградской области. Она традиционная, она гуляет от 34% до 54%... Можно сказать, что максимально дали возможность проголосовать всем, кто хотел", - добавил Лебединский.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
сообщал, что региональные власти ожидают явку около 40%.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ленобласти, кроме депутатов Государственной думы, выбирают депутатов регионального парламента седьмого созыва.