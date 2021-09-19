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На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей

На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей

Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 18.00 воскресенья превысила 61%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:27

2021-09-19T19:27

2021-09-19T19:27

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 18.00 воскресенья превысила 61%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По состоянию на 18.00 19 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 361 893 избирателя. Явка составила 61,30%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского районов", - говорится в сообщении.Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.На пост главы региона претендуют 4 человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.

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