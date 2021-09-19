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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750833031.html
На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей
На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей
Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 18.00 воскресенья превысила 61%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:27
2021-09-19T19:27
выборы в государственную думу
политика
выборы
владимир путин
госдума рф
кпрф
лдпр
выборы в государственную думу
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 18.00 воскресенья превысила 61%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики."По состоянию на 18.00 19 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 361 893 избирателя. Явка составила 61,30%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского районов", - говорится в сообщении.Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.На пост главы региона претендуют 4 человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.
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политика, выборы, владимир путин, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, владимир волков (политик), артем здунов, россия
19:27 19.09.2021
 
На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей

Более 61 процента избирателей проголосовали на выборах главы Мордовии к 18.00

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБюллетени в урне для голосования перед началом подсчета голосов
Бюллетени в урне для голосования перед началом подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 18.00 воскресенья превысила 61%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
"По состоянию на 18.00 19 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 361 893 избирателя. Явка составила 61,30%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского районов", - говорится в сообщении.
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18 сентября, 16:37Выборы в Государственную думу
Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
На пост главы региона претендуют 4 человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
Избиратели во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке № 60 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова
По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВыборыВладимир ПутинГосдума РФКПРФЛДПРВыборы в Государственную думуВладимир Волков (политик)Артем ЗдуновРоссия
 
 
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