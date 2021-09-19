На выборах главы Мордовии проголосовали более 61 процента избирателей
Более 61 процента избирателей проголосовали на выборах главы Мордовии к 18.00
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБюллетени в урне для голосования перед началом подсчета голосов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 18.00 воскресенья превысила 61%, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.
"По состоянию на 18.00 19 сентября на избирательных участках Мордовии проголосовали 361 893 избирателя. Явка составила 61,30%. Наиболее активно голосуют жители Торбеевского, Теньгушевского, Кадошкинского, Атяшевского районов", - говорится в сообщении.
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Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
На пост главы региона претендуют 4 человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.