https://ria.ru/20210919/yavka-1750828893.html

Явка на выборах в России на 18:00 составила 45,15 процента

Явка на выборах в России на 18:00 составила 45,15 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в России на 18:00 составила 45,15 процента

Явка на выборах в Государственную думу по России превысила 45 процентов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:49

2021-09-19T18:49

2021-09-19T19:17

выборы в государственную думу

политика

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выборы

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Государственную думу по России превысила 45 процентов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."На 18:00 — 45,15%", — сказала она.Единый день голосования в этом году проходит с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование организовано в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750827067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, россия, выборы, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова