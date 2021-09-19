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В Чечне явка избирателей составила 93,37 процента

В Чечне явка избирателей составила 93,37 процента - РИА Новости, 19.09.2021

В Чечне явка избирателей составила 93,37 процента

Явка по итогам трех дней голосования в Чечне составила 93,37%, сообщили журналистам в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:41

2021-09-19T18:41

2021-09-19T18:41

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выборы в государственную думу

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россия

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ГРОЗНЫЙ, 19 сен - РИА Новости. Явка по итогам трех дней голосования в Чечне составила 93,37%, сообщили журналистам в региональном избиркоме."По данным информационного центра ИК ЧР, явка избирателей на выборах в Чеченской Республике на 18.00 часов составила 93,37%. В голосовании приняли участие 723 862 человека из общего числа включенных в списки избирателей", - передаёт избирком Чечни.В Чечне 17, 18 и 19 сентября проходят многоуровневые выборы депутатов Госдумы Федерального Собрания РФ, главы Чечни, депутатов местного парламента, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, чеченская республика (чечня), россия