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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750814613.html
Явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00
Явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00
Общая явка в Москве на 15.00 составляет 43,11%, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:51
2021-09-19T17:01
выборы в государственную думу
политика
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Общая явка в Москве на 15.00 составляет 43,11%, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."В Москве явка на 15.00 - 43,11%, это общая, суммарная. Явка бумажная - 19%, явка электронная сейчас - 93,7% - это превышает явку на (голосовании по) конституции", - рассказал Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф
16:51 19.09.2021 (обновлено: 17:01 19.09.2021)
 
Явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00

Венедиктов: явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзбиратели на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 42 в Казани
Избиратели на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке № 42 в Казани - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Общая явка в Москве на 15.00 составляет 43,11%, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.
"В Москве явка на 15.00 - 43,11%, это общая, суммарная. Явка бумажная - 19%, явка электронная сейчас - 93,7% - это превышает явку на (голосовании по) конституции", - рассказал Венедиктов.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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