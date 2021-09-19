https://ria.ru/20210919/yavka-1750814613.html

Явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00

Явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Москве составила 43,11 процента на 15:00

Общая явка в Москве на 15.00 составляет 43,11%, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:51

2021-09-19T16:51

2021-09-19T17:01

выборы в государственную думу

политика

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Общая явка в Москве на 15.00 составляет 43,11%, сообщил журналистам в воскресенье руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов."В Москве явка на 15.00 - 43,11%, это общая, суммарная. Явка бумажная - 19%, явка электронная сейчас - 93,7% - это превышает явку на (голосовании по) конституции", - рассказал Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210919/stavropole-1750799380.html

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политика, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф