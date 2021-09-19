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Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд
Побит рекорд явки на электронное голосование в Москве, проголосовали уже 93,3 процента жителей, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:13
2021-09-19T16:13
2021-09-19T17:13
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Побит рекорд явки на электронное голосование в Москве, проголосовали уже 93,3 процента жителей, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба наблюдателей.Всего на выборы в таком формате зарегистрировались 2,014 миллиона столичных избирателей.Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Дистанционно сделать выбор могут жители, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Севастополя.Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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москва, политика, севастополь, госдума рф, россия
16:13 19.09.2021 (обновлено: 17:13 19.09.2021)
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд, составив 93,3 процента