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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750809424.html
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд
Побит рекорд явки на электронное голосование в Москве, проголосовали уже 93,3 процента жителей, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:13
2021-09-19T17:13
выборы в государственную думу
москва
политика
севастополь
госдума рф
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Побит рекорд явки на электронное голосование в Москве, проголосовали уже 93,3 процента жителей, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба наблюдателей.Всего на выборы в таком формате зарегистрировались 2,014 миллиона столичных избирателей.Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Дистанционно сделать выбор могут жители, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Севастополя.Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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москва, политика, севастополь, госдума рф, россия
16:13 19.09.2021 (обновлено: 17:13 19.09.2021)
 
Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд

Явка на электронное голосование в Москве побила рекорд, составив 93,3 процента

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в информационном центре в Луганске
Женщина принимает участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ в информационном центре в Луганске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Побит рекорд явки на электронное голосование в Москве, проголосовали уже 93,3 процента жителей, сообщается в официальном Telegram-канале Общественного штаба наблюдателей.
Всего на выборы в таком формате зарегистрировались 2,014 миллиона столичных избирателей.
Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.
Дистанционно сделать выбор могут жители, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областей и Севастополя.
Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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18 июня, 14:29Инфографика
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