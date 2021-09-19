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Явка на выборах в России составила 40,49 процента
Явка на выборах в России составила 40,49 процента - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в России составила 40,49 процента
Явка на выборах в Госдуму по стране составила 40,49 процента, следует из данных, представленных на экране в ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:51
2021-09-19T14:51
2021-09-19T15:20
выборы в государственную думу
политика
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму по стране составила 40,49 процента, следует из данных, представленных на экране в ЦИК.На Дальнем Востоке участки уже закрылись. По данным на 18:00 местного времени, в Приморье за кандидатов в нижнюю палату парламента проголосовали 39 процентов избирателей, на Чукотке — 58,89 процента, Камчатке — 38,72 процента, Сахалине — 37,28 процента, в Магаданской области — 41 процент, в Хабаровском крае — 40,67 процента.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов Госдумы избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Одновременно с ними проходят выборы глав девяти регионов и представителей 39 местных парламентов.
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политика, россия
14:51 19.09.2021 (обновлено: 15:20 19.09.2021)
Явка на выборах в России составила 40,49 процента
Явка на выборах в Госдуму составила 40,49 процента