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Явка при онлайн-голосовании в Москве достигла 90 процентов

Явка при онлайн-голосовании в Москве достигла 90 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка при онлайн-голосовании в Москве достигла 90 процентов

Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:32

2021-09-19T12:32

2021-09-19T12:51

выборы в государственную думу

москва

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома.Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Дистанционно сделать выбор могут избиратели в Москве, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, выдвинувшие почти 74 тысячи соискателей.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, госдума рф