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Явка при онлайн-голосовании в Москве достигла 90 процентов
Явка при онлайн-голосовании в Москве достигла 90 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка при онлайн-голосовании в Москве достигла 90 процентов
Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:32
2021-09-19T12:32
2021-09-19T12:51
выборы в государственную думу
москва
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму в Москве достигла 90 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома.Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.Дистанционно сделать выбор могут избиратели в Москве, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, выдвинувшие почти 74 тысячи соискателей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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москва, госдума рф
12:32 19.09.2021 (обновлено: 12:51 19.09.2021)
Явка при онлайн-голосовании в Москве достигла 90 процентов
Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму среди москвичей достигла 90 процентов
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Явка среди проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму
в Москве
достигла 90 процентов, свидетельствуют данные Центризбиркома.
Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.
Единый день голосования проходит 17-19 сентября. Выбирают депутатов, а также глав девяти субъектов, представителей региональных парламентов, муниципальных органов власти.
Дистанционно сделать выбор могут избиратели в Москве
, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях
, а также в Севастополе
.
Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Этап регистрации кандидатов на выборах всех уровней прошли 23 партии, выдвинувшие почти 74 тысячи соискателей.