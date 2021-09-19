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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750769483.html
Общая явка по Москве на выборах составила 36,37 процента на 10:00
Общая явка по Москве на выборах составила 36,37 процента на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Общая явка по Москве на выборах составила 36,37 процента на 10:00
Общая явка по Москве на 10.00 составила 36,37%, это выше, чем в 2016 году, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:07
2021-09-19T12:22
выборы в государственную думу
москва
политика
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Общая явка по Москве на 10.00 составила 36,37%, это выше, чем в 2016 году, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье."На 10.00 общая явка бумага, плюс онлайн 36,37%, мы превзошли 2016 год уже, где был 35,72%. По бумажным бюллетеням проголосовало 1 миллион 59 тысяч. Это значит, что за 2 первых часа проголосовало 52 тысячи человек", - сказал Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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москва, политика, алексей венедиктов (журналист), госдума рф
12:07 19.09.2021 (обновлено: 12:22 19.09.2021)
 
Общая явка по Москве на выборах составила 36,37 процента на 10:00

Явка по Москве на выборах составила 36,37% на 10:00, превзойдя результаты 2016 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОператоры видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Операторы видеоцентра в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Общая явка по Москве на 10.00 составила 36,37%, это выше, чем в 2016 году, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.
"На 10.00 общая явка бумага, плюс онлайн 36,37%, мы превзошли 2016 год уже, где был 35,72%. По бумажным бюллетеням проголосовало 1 миллион 59 тысяч. Это значит, что за 2 первых часа проголосовало 52 тысячи человек", - сказал Венедиктов.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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