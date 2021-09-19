https://ria.ru/20210919/yavka-1750769483.html

Общая явка по Москве на выборах составила 36,37 процента на 10:00

Общая явка по Москве на выборах составила 36,37 процента на 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Общая явка по Москве на выборах составила 36,37 процента на 10:00

Общая явка по Москве на 10.00 составила 36,37%, это выше, чем в 2016 году, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:07

2021-09-19T12:07

2021-09-19T12:22

выборы в государственную думу

москва

политика

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Общая явка по Москве на 10.00 составила 36,37%, это выше, чем в 2016 году, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье."На 10.00 общая явка бумага, плюс онлайн 36,37%, мы превзошли 2016 год уже, где был 35,72%. По бумажным бюллетеням проголосовало 1 миллион 59 тысяч. Это значит, что за 2 первых часа проголосовало 52 тысячи человек", - сказал Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

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москва, политика, алексей венедиктов (журналист), госдума рф