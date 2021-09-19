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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750757826.html
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 27 процентов
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 27 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 27 процентов
Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,78%, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:54
2021-09-19T10:54
выборы в государственную думу
политика
ульяновская область
госдума рф
кпрф
лдпр
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,78%, сообщила избирательная комиссия региона."По сведениям, представленным в облизбирком участковыми избирательным комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на сентябрьских выборах приняли 269 088 избирателей (27,78%)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка на это время составляла 7,3%.В Ульяновской области проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
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политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, лдпр
10:54 19.09.2021
 
Явка на выборах в Ульяновской области превысила 27 процентов

Явка на выборах в Ульяновской области к 10.00 превысила 27 процентов

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Женщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,78%, сообщила избирательная комиссия региона.
"По сведениям, представленным в облизбирком участковыми избирательным комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на сентябрьских выборах приняли 269 088 избирателей (27,78%)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.
В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка на это время составляла 7,3%.
В Ульяновской области проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).
По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
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