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Явка на выборах в Ульяновской области превысила 27 процентов

Явка на выборах в Ульяновской области превысила 27 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Ульяновской области превысила 27 процентов

Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,78%, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:54

2021-09-19T10:54

2021-09-19T10:54

выборы в государственную думу

политика

ульяновская область

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САМАРА, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Ульяновской области на 10.00 (9.00 мск) основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней составила 27,78%, сообщила избирательная комиссия региона."По сведениям, представленным в облизбирком участковыми избирательным комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на сентябрьских выборах приняли 269 088 избирателей (27,78%)", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Ульяновской области, когда выборы главы региона проходили в один день, явка на это время составляла 7,3%.В Ульяновской области проходят выборы губернатора и депутатов Госдумы. На пост главы региона претендуют четверо: врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских (выдвинут КПРФ), депутат Ульяновской гордумы Геннадий Бударин ("Зеленые"), глава реготделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди") и депутат Госдумы Сергей Маринин (ЛДПР).По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ульяновская область, госдума рф, кпрф, лдпр