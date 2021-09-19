https://ria.ru/20210919/yavka-1750742267.html
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95% - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%
Почти 30% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 12 часам дня (06.00 мск) в основной день голосования, сообщили РИА Новости в областном... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:07
2021-09-19T08:07
2021-09-19T08:07
выборы в государственную думу
политика
белогорск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 12 часам дня (06.00 мск) в основной день голосования, сообщили РИА Новости в областном избиркоме."Проголосовали на 12.00 (06.00 мск) 19 сентября 29,95% избирателей, это 183 тысячи 250 человек", - сообщили в комиссии.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 12.00 (06.00 мск) составила 19,53%.Кроме думских выборов в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
https://ria.ru/20210918/yavka-1750718672.html
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политика, белогорск, амурская область, госдума рф
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье к 12:00 составила 29,95%