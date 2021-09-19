https://ria.ru/20210919/yavka-1750742267.html

Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%

Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95% - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%

Почти 30% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 12 часам дня (06.00 мск) в основной день голосования, сообщили РИА Новости в областном... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:07

2021-09-19T08:07

2021-09-19T08:07

выборы в государственную думу

политика

белогорск

амурская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654679_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_f583f2260f0ee3409d43b42419099bb0.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 12 часам дня (06.00 мск) в основной день голосования, сообщили РИА Новости в областном избиркоме."Проголосовали на 12.00 (06.00 мск) 19 сентября 29,95% избирателей, это 183 тысячи 250 человек", - сообщили в комиссии.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 12.00 (06.00 мск) составила 19,53%.Кроме думских выборов в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.

https://ria.ru/20210918/yavka-1750718672.html

белогорск

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белогорск, амурская область, госдума рф