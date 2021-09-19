Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750742267.html
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95% - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%
Почти 30% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 12 часам дня (06.00 мск) в основной день голосования, сообщили РИА Новости в областном... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:07
2021-09-19T08:07
выборы в государственную думу
политика
белогорск
амурская область
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654679_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_f583f2260f0ee3409d43b42419099bb0.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 12 часам дня (06.00 мск) в основной день голосования, сообщили РИА Новости в областном избиркоме."Проголосовали на 12.00 (06.00 мск) 19 сентября 29,95% избирателей, это 183 тысячи 250 человек", - сообщили в комиссии.Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 12.00 (06.00 мск) составила 19,53%.Кроме думских выборов в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
https://ria.ru/20210918/yavka-1750718672.html
белогорск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750654679_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b34073d885c5add09a143bbb93f7f3d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, белогорск, амурская область, госдума рф
08:07 19.09.2021
 
Явка на выборы в Госдуму в Приамурье составила 29,95%

Явка на выборы в Госдуму в Приамурье к 12:00 составила 29,95%

© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкСотрудник участковой избирательной комиссии
Сотрудник участковой избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей Приамурья проголосовали на выборах в Госдуму к 12 часам дня (06.00 мск) в основной день голосования, сообщили РИА Новости в областном избиркоме.
"Проголосовали на 12.00 (06.00 мск) 19 сентября 29,95% избирателей, это 183 тысячи 250 человек", - сообщили в комиссии.
Голосование на думских и иных выборах пройдет с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.
Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%
В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 12.00 (06.00 мск) составила 19,53%.
Кроме думских выборов в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 21:23Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Госдуму по России превысила 31 процент
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелогорскАмурская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06В Югре на месте крушения гидросамолета нашли тела двух погибших
14:05В Челябинской области проголосовали 38,46 процента избирателей на 15:00
13:58Глава Кубани проголосовал на выборах в Госдуму
13:58В МИД назвали число проголосовавших досрочно находящихся за рубежом россиян
13:57Матвиенко заявила о большом числе фейковых вбросов на выборах
13:57На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней
13:54На выборах в Госдуму во Франции проголосовали более 400 россиян
13:50В Ярославской области проголосовали более 26,47 процента избирателей
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать 1:04
Лента новостейМолния