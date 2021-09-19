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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750740586.html
В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей
В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей
Более 19% избирателей в Хакасии проголосовали к 10.00 по местному времени (6.00 мск) на выборах в Госдуму в основной день выборов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:15
2021-09-19T07:15
выборы в государственную думу
политика
абаза
усть-абаканский район
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Более 19% избирателей в Хакасии проголосовали к 10.00 по местному времени (6.00 мск) на выборах в Госдуму в основной день выборов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.В избиркоме сообщили, что явка на выборах 2016 года на это время составила 4,81%. При этом отметили, что тогда голосование длилось один день, а не три.В Хакасии помимо выборов в Госдуму проводится еще 27 местных выборов. Наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. Избирателей в республике 393 698.
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политика, абаза, усть-абаканский район, госдума рф
07:15 19.09.2021
 
В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей

Явка в финальный день голосования в Хакасии превысила 19 процентов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГолосование на избирательном участке
Голосование на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Более 19% избирателей в Хакасии проголосовали к 10.00 по местному времени (6.00 мск) на выборах в Госдуму в основной день выборов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.

"Явка на 10.00 по Хакасии составила 19,37% от общего числа избирателей... Что касается жалоб: есть у нас на утро два обращения, они в работе. Тема: порядок голосования", - сказал собеседник агентства.

В избиркоме сообщили, что явка на выборах 2016 года на это время составила 4,81%. При этом отметили, что тогда голосование длилось один день, а не три.
В Хакасии помимо выборов в Госдуму проводится еще 27 местных выборов. Наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. Избирателей в республике 393 698.
Баннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
06:55Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 28 процентов
 
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