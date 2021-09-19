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В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей
В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей
Более 19% избирателей в Хакасии проголосовали к 10.00 по местному времени (6.00 мск) на выборах в Госдуму в основной день выборов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:15
2021-09-19T07:15
2021-09-19T07:15
выборы в государственную думу
политика
абаза
усть-абаканский район
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Более 19% избирателей в Хакасии проголосовали к 10.00 по местному времени (6.00 мск) на выборах в Госдуму в основной день выборов, сообщили РИА Новости в избиркоме республики.В избиркоме сообщили, что явка на выборах 2016 года на это время составила 4,81%. При этом отметили, что тогда голосование длилось один день, а не три.В Хакасии помимо выборов в Госдуму проводится еще 27 местных выборов. Наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. Избирателей в республике 393 698.
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политика, абаза, усть-абаканский район, госдума рф
В Хакасии проголосовали более 19 процентов избирателей
Явка в финальный день голосования в Хакасии превысила 19 процентов