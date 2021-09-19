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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750740054.html
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 28 процентов
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 28 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 28 процентов
Более 28% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 12.00 (05.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования в Госдуму, за два часа... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T06:55
2021-09-19T06:59
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
госдума рф
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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 28% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 12.00 (05.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования в Госдуму, за два часа результаты подросли на более чем 5%, электоральная активность увеличилась, сообщает региональный избирком.На губернаторских выборах в Хабаровском крае в 2018 году в избирательных бюллетенях было пять претендентов на кресло главы региона. Выборы прошли в два тура 9 и 23 сентября (впервые в Хабаровском крае). Победу во втором туре одержал депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР с большим отрывом от соперника: 69,57% против 27,97% - за действующего тогда главу региона Вячеслава Шпорта от партии "Единая Россия". Явка составила - почти 43%. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен после ареста Сергея Фургала 20 июля 2020 года.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").
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политика, хабаровский край, госдума рф
06:55 19.09.2021 (обновлено: 06:59 19.09.2021)
 
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 28 процентов

Явка в финальный день голосования в Хабаровском крае превысила 28 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии
Баннер в информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 28% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 12.00 (05.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования в Госдуму, за два часа результаты подросли на более чем 5%, электоральная активность увеличилась, сообщает региональный избирком.

"Электоральная активность возросла 19 сентября. За губернатора на 12.00 часов (05.00 мск) проголосовали 28,18% или 271 031 избирателей, а за претендента в Госдуму - 278 523 человек. Это 28,66% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.

На губернаторских выборах в Хабаровском крае в 2018 году в избирательных бюллетенях было пять претендентов на кресло главы региона. Выборы прошли в два тура 9 и 23 сентября (впервые в Хабаровском крае). Победу во втором туре одержал депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР с большим отрывом от соперника: 69,57% против 27,97% - за действующего тогда главу региона Вячеслава Шпорта от партии "Единая Россия". Явка составила - почти 43%. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен после ареста Сергея Фургала 20 июля 2020 года.
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").
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