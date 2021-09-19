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В Амурской области проголосовали около 25 процентов избирателей
В Амурской области проголосовали около 25 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Амурской области проголосовали около 25 процентов избирателей
Явка на выборы в Госдуму в Амурской области на десять часов утра (04.00 мск) основного дня голосования составила 25,14%, такие данные сообщает областной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T06:20
2021-09-19T06:20
2021-09-19T06:38
выборы в государственную думу
политика
белогорск
амурская область
госдума рф
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборы в Госдуму в Амурской области на десять часов утра (04.00 мск) основного дня голосования составила 25,14%, такие данные сообщает областной избирком.Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Как сообщалось, по итогам второго дня голосования – 18 сентября – явка на выборы в Госдуму в Амурской области составила 22,7%.В 2016 году в Приамурье, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка на 10 утра (04.00 мск) составила 7,75%.Кроме думских выборов в регионе в этом году с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов законодательного собрания и ещё 67 муниципальных кампаний. К примеру, в Белогорске, втором по численности населения городе Амурской области, избиратели получают на руки по шесть бюллетеней, здесь выбирают новый состав городского совета народных депутатов.
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политика, белогорск, амурская область, госдума рф
06:20 19.09.2021 (обновлено: 06:38 19.09.2021)
В Амурской области проголосовали около 25 процентов избирателей
Явка в финальный день голосования в Амурской области превысила 25 процентов