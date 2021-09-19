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Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента

Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента

Более 23% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 10.00 (03.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования в Госдуму, сообщает... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T05:11

2021-09-19T05:11

2021-09-19T05:17

выборы в государственную думу

политика

хабаровский край

госдума рф

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ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 23% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 10.00 (03.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования в Госдуму, сообщает региональный избирком.На губернаторских выборах в Хабаровском крае в 2018 году в избирательных бюллетенях было пять претендентов на кресло главы региона. Выборы прошли в два тура (впервые в Хабаровском крае). Это стало необходимым, поскольку в день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР - 35,81%, действующий тогда глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" - 35,62%. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками. К 10 утра в первом туре выборов (9 сентября 2018 года) - явка составляла 6,19%. Во втором туре (23 сентября 2018 года) проголосовали более 7% избирателей. В 2013 году, к этому же времени, проголосовали 4,81% жителей региона.Тогда победу одержал Фургал с большим отрывом от соперника: 69,57% против 27,97% - за Шпорта. Явка составила - почти 43%. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен после ареста Сергея Фургала 20 июля 2020 года.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").

https://ria.ru/20210918/vybory-1750723085.html

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политика, хабаровский край, госдума рф