05:11 19.09.2021 (обновлено: 05:17 19.09.2021)
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
В Хабаровском крае явка в финальный день выборов превысила 23 процента
ХАБАРОВСК, 19 сен - РИА Новости. Более 23% избирателей в Хабаровском крае сделали свой выбор к 10.00 (03.00 мск) во время заключительного третьего дня голосования в Госдуму, сообщает региональный избирком.
"За губернатора на 10.00 часов (03.00 мск) проголосовали 22,88%, или 220 143 избирателей, а за претендента в Госдуму - 226 622 человек. Это 23,32% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме.
На губернаторских выборах в Хабаровском крае в 2018 году в избирательных бюллетенях было пять претендентов на кресло главы региона. Выборы прошли в два тура (впервые в Хабаровском крае). Это стало необходимым, поскольку в день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов: депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР - 35,81%, действующий тогда глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" - 35,62%. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками. К 10 утра в первом туре выборов (9 сентября 2018 года) - явка составляла 6,19%. Во втором туре (23 сентября 2018 года) проголосовали более 7% избирателей. В 2013 году, к этому же времени, проголосовали 4,81% жителей региона.
Тогда победу одержал Фургал с большим отрывом от соперника: 69,57% против 27,97% - за Шпорта. Явка составила - почти 43%. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назначен после ареста Сергея Фургала 20 июля 2020 года.
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления. На губернаторское кресло претендуют четыре кандидата: врио губернатора края Михаил Дегтярев (ЛДПР), телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия - За правду"), предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") и пенсионер Владимир Парфенов ("Партия пенсионеров").