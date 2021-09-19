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В афганском Джелалабаде прогремел взрыв

В афганском Джелалабаде прогремел взрыв - РИА Новости, 19.09.2021

В афганском Джелалабаде прогремел взрыв

Взрыв прогремел в воскресенье в афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар, два мирных жителя погибли, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:43

2021-09-19T11:43

2021-09-19T11:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

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джелалабад

нангархар

россия

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 19 сен - РИА Новости. Взрыв прогремел в воскресенье в афганском городе Джелалабад в провинции Нангархар, два мирных жителя погибли, рассказал РИА Новости очевидец.Взрыв произошел в воскресенье утром в районе автовокзала. В результате двое мирных граждан погибли, один талиб был ранен.Днем ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали в результате взрыва в Джелалабаде, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210918/afganistan-1750650596.html

джелалабад

нангархар

россия

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в мире, оон, талибан, джелалабад, нангархар, россия, мохаммад хасан ахунд