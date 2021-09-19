21:15 19.09.2021 (обновлено: 23:03 19.09.2021)
"Единая Россия" побеждает в Новосибирской области
"Единая Россия" побеждает в Новосибирской области после обработки 38,43% протоколов
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортировка бюллетеней во время подсчета голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Новосибирской области по итогам обработки 38,43% протоколов как по партийным спискам, набирая 35,88%, так и по трем из четырех одномандатных округов, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо.
"Обработано 38,43% - из 1996 протоколов обработано 667 протоколов, они подтверждены как официальные итоги голосования по избирательным участкам… По федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 35,88%, КПРФ - 25,64%, ЛДПР - 9,75%, "Новые люди" - 8,33%, "Справедливая Россия – 7,13%, "Партия пенсионеров" - 3,41%. Остальные партии набирают меньше 3%", - сказала она.
По трем из четырех одномандатных округов также лидируют кандидаты от "Единой России". Так, по округу 135 Олег Иванинский набирает 32,75% голосов, на втором месте коммунист Андрей Жирнов – 24,02%.
По округу 136 лидирует единоросс Дмитрий Савельев с результатом 38,99% голосов, на втором месте представитель КПРФ Ренат Сулейманов – 21%. По округу 137 побеждает Александр Аксененко ("Справедливая Россия") с результатом 30,79% голосов, на втором месте представитель КПРФ Виталий Новоселов – 25,78%. По 138-му округу лидирует единоросс Виктор Игнатов – 37,77%, коммунист Роман Яковлев на втором месте – 27,5%.
"Можем констатировать, что при серьезном наблюдении, освещении кампании выборы прошли с соблюдением принципов открытости, гласности, легитимности", - отметила глава облизбиркома.