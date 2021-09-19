https://ria.ru/20210919/vyyuory-1750847692.html

"Единая Россия" побеждает в Новосибирской области

"Единая Россия" побеждает в Новосибирской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" побеждает в Новосибирской области

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Новосибирской области по итогам обработки 38,43% протоколов как по партийным спискам, набирая 35,88%,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:15

2021-09-19T21:15

2021-09-19T23:03

выборы в государственную думу

политика

новосибирская область

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_410ec96a2e7fa8e4cf9a2097960bb921.jpg

НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Новосибирской области по итогам обработки 38,43% протоколов как по партийным спискам, набирая 35,88%, так и по трем из четырех одномандатных округов, сообщила журналистам глава облизбиркома Ольга Благо."Обработано 38,43% - из 1996 протоколов обработано 667 протоколов, они подтверждены как официальные итоги голосования по избирательным участкам… По федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 35,88%, КПРФ - 25,64%, ЛДПР - 9,75%, "Новые люди" - 8,33%, "Справедливая Россия – 7,13%, "Партия пенсионеров" - 3,41%. Остальные партии набирают меньше 3%", - сказала она.По трем из четырех одномандатных округов также лидируют кандидаты от "Единой России". Так, по округу 135 Олег Иванинский набирает 32,75% голосов, на втором месте коммунист Андрей Жирнов – 24,02%.По округу 136 лидирует единоросс Дмитрий Савельев с результатом 38,99% голосов, на втором месте представитель КПРФ Ренат Сулейманов – 21%. По округу 137 побеждает Александр Аксененко ("Справедливая Россия") с результатом 30,79% голосов, на втором месте представитель КПРФ Виталий Новоселов – 25,78%. По 138-му округу лидирует единоросс Виктор Игнатов – 37,77%, коммунист Роман Яковлев на втором месте – 27,5%."Можем констатировать, что при серьезном наблюдении, освещении кампании выборы прошли с соблюдением принципов открытости, гласности, легитимности", - отметила глава облизбиркома.

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, новосибирская область, единая россия