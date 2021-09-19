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Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов"
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов" - РИА Новости, 19.09.2021
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов" для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:49
2021-09-19T10:49
2021-09-19T10:49
выборы в государственную думу
общество
севастополь
москва
дмитрий песков
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
московская торгово-промышленная палата
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов" для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате, сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье."Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч. Он еще не знает", - сказал Венедиктов.Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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общество, севастополь, москва, дмитрий песков, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, московская торгово-промышленная палата, россия
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов"
Пресс-секретарь президента Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов"