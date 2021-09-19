Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750867613.html
В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму
В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму
Более 140 граждан РФ отдали голоса в воскресенье на избирательном участке в посольстве РФ в столице Туниса, сообщил РИА Новости третий секретарь дипмиссии... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:59
2021-09-19T23:59
выборы в государственную думу
политика
тунис (город)
москва
госдума рф
выборы в государственную думу
андрей гордеев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861197_0:186:2981:1862_1920x0_80_0_0_a120570c2b55a996b3f8cbf6bcb04edb.jpg
КАИР, 19 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов. Более 140 граждан РФ отдали голоса в воскресенье на избирательном участке в посольстве РФ в столице Туниса, сообщил РИА Новости третий секретарь дипмиссии Андрей Гордеев.Избирательный участок №8286, единственный на весь Тунис, работал с 8.00 до 20.00 по местному времени (10.00-22.00 мск) в помещении консульского отдела посольства России в столице Туниса. Досрочного голосования в городах Туниса не проводилось."Согласно протоколу, проголосовали 142 человека", - сказал Гордеев.По его словам, участок закрылся вовремя. Инцидентов в ходе голосования не зафиксировано.Гордеев ранее пояснил, что рекордной явки не ожидалось из-за того, что летний туристический сезон в средиземноморской стране подходит к завершению.На территории участка обязательно было ношение масок, проверка температуры на входе, социальное дистанцирование.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210919/ataki-1750866076.html
тунис (город)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750861197_125:0:2854:2047_1920x0_80_0_0_c315b70080317e2db0db49c9c22c4a86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, тунис (город), москва, госдума рф, выборы в государственную думу, андрей гордеев, россия
23:59 19.09.2021
 
В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму

В посольстве России В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Михай Караус / Перейти в фотобанкУрна для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации
Урна для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Михай Караус
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАИР, 19 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов. Более 140 граждан РФ отдали голоса в воскресенье на избирательном участке в посольстве РФ в столице Туниса, сообщил РИА Новости третий секретарь дипмиссии Андрей Гордеев.
Избирательный участок №8286, единственный на весь Тунис, работал с 8.00 до 20.00 по местному времени (10.00-22.00 мск) в помещении консульского отдела посольства России в столице Туниса. Досрочного голосования в городах Туниса не проводилось.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 23:42Выборы в Государственную думу
Глава Минцифры рассказал об атаках на голосование из-за рубежа
"Согласно протоколу, проголосовали 142 человека", - сказал Гордеев.
По его словам, участок закрылся вовремя. Инцидентов в ходе голосования не зафиксировано.
Гордеев ранее пояснил, что рекордной явки не ожидалось из-за того, что летний туристический сезон в средиземноморской стране подходит к завершению.
На территории участка обязательно было ношение масок, проверка температуры на входе, социальное дистанцирование.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТунис (город)МоскваГосдума РФВыборы в Государственную думуАндрей ГордеевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
03:51В Гидрометцентре назвали причину сильного ветра и дождя в Москве
03:46"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чечне с 96,62 процента
Лента новостейМолния