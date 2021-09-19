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В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму

В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Тунисе проголосовали более 140 избирателей на выборах в Госдуму

Более 140 граждан РФ отдали голоса в воскресенье на избирательном участке в посольстве РФ в столице Туниса, сообщил РИА Новости третий секретарь дипмиссии... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:59

2021-09-19T23:59

2021-09-19T23:59

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

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андрей гордеев

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КАИР, 19 сен – РИА Новости, Заман Рамазанов. Более 140 граждан РФ отдали голоса в воскресенье на избирательном участке в посольстве РФ в столице Туниса, сообщил РИА Новости третий секретарь дипмиссии Андрей Гордеев.Избирательный участок №8286, единственный на весь Тунис, работал с 8.00 до 20.00 по местному времени (10.00-22.00 мск) в помещении консульского отдела посольства России в столице Туниса. Досрочного голосования в городах Туниса не проводилось."Согласно протоколу, проголосовали 142 человека", - сказал Гордеев.По его словам, участок закрылся вовремя. Инцидентов в ходе голосования не зафиксировано.Гордеев ранее пояснил, что рекордной явки не ожидалось из-за того, что летний туристический сезон в средиземноморской стране подходит к завершению.На территории участка обязательно было ношение масок, проверка температуры на входе, социальное дистанцирование.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/ataki-1750866076.html

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политика, тунис (город), москва, госдума рф, выборы в государственную думу, андрей гордеев, россия