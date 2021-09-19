https://ria.ru/20210919/vybory-1750865152.html

"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах

"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует в 179 одномандатных округах

Единая Россия" лидирует уже в 179 из 225 одномандатных округов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 22,75% протоколов участковых избирательных комиссий. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:32

2021-09-19T23:32

2021-09-19T23:41

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" лидирует уже в 179 из 225 одномандатных округов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 22,75% протоколов участковых избирательных комиссий.За КПРФ — 18 одномандатных округов, у "Справедливой России — За правду" — семь. Партии ЛДПР, "Родина" и "Гражданская платформа" имеют по одному лидеру в округах. Самовыдвиженцы лидируют в четырех одномандатных округах.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750864769.html

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